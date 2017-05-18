加拿大通货膨胀要抬头了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大驾车者发现近来加油站的油价在不断上升，让他们每次加油都感到痛苦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说这样的感觉是有统计数字支持的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者的报道，加拿大经济专家普遍认为，星期五加拿大统计局将公布的4月份通货膨胀数字会打破近两个月通货膨胀下降的趋势、转而掉头向上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济专家们的估计是，4月份加拿大消费者价格指数也就是通货膨胀率，与去年同期相比会上升1.8%，比三月份上升0.6%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

导致加拿大消费者价格指数上升的主要原因是能源价格。4月份汽油零售价格上升约8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抵消一些油价上涨给消费者带来痛苦的是食品价格在下降，今年4月份加拿大食品价格与去年同期相比下降了1.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去除掉汽油价格和食品价格这样比较浮动的因素之后，4月份加拿大的通货膨胀率与3月份相比只增加了0.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，随着世界石油市场价格的回升，到今年第四季度加拿大的通货膨胀率将超过2%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada