一男子在纽约时代广场开车撞人，造成1死22伤

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星期四在纽约市中心时代广场，一辆高速行驶的汽车冲向行人，造成1人死亡，22人受伤。死者是一名18岁的年轻女子，和她在一起的13岁妹妹也受了伤。警方表示目前没有迹象显示这是一起恐怖袭击。

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此事发生在东部时间中午时分。事发地点是各国游客到纽约必去的地方，常年熙熙攘攘。据纽约市长和警察局长在新闻发布会上公布的消息，驾车人是一个名叫理查德.罗哈斯特的26岁美国公民，过去曾有犯罪记录，其中包括两次醉驾。

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纽约市警察局长奥布雷说，罗哈斯特在到达第42街时高速U转，冲过三个街口，撞倒人行道上的行人。警方目前正在对他进行酒精和毒品检测。

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