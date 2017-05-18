监管不力使加拿大成为洗钱的理想港湾

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那些想隐瞒财产来处或是想逃税的人，必须先把钱转一道或几道手。加拿大由于经济稳定，房地产市场火热，再加上监管机制缺牙漏风，因此成为许多洗钱团伙眼里再理想不过的安全港湾。CBC调查记者上周报道说，在2008年到2013年之间，仅从塞浦路斯和立陶宛这两个小国，就有两百万加元汇到加拿大。这还只是被记者查到转账信息的。

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收款者有公司也有个人。有时汇款理由很奇特。例如，一个多伦多的外币兑换所收到从立陶宛寄来的21万6千多加元，用途是“设备”。一家蒙特利尔房地产公司收到18万8千多加元，用途是“商品”。

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© ICI Radio-Canada / Britainy Robinson

专家：加拿大金融监管机构漏洞太多

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记者Jennifer Fowler和Diana Swain报道说，向加拿大寄钱的多个账户被怀疑属于一个国际洗钱网，用来掩护大笔俄国逃税收入的去向。加拿大金融分析中心的前负责人丹尼斯.莫涅说，他对此并不吃惊，因为洗钱的人总希望去一个稳定、安全的地方洗。

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莫涅认为，如果政府不采取措施加强监管，任由“脏钱”流入，加拿大经济会为此付出代价。

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一个评估各国反洗钱措施的国际机构（FATF）认为，加拿大的主要问题包括：房地产公司和法律专业人士对可疑行为的报告不够，公司真实业主可以隐藏身份。另外，如果法人构成复杂或涉及外国产权，加拿大监管机构经常不调查。

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“复杂”和“外国”正是洗钱流程的两个关键词

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英国调查人员比尔.布朗德过去九年来一直在调查俄国洗钱案。他说，资金的跨国流动使调查和起诉变得更困难。这正是洗钱团伙的目的。他们刻意制造复杂的布局，让一般人完全没有办法拼出完整的画面。

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超过1万加元的汇款必须向加拿大金融监管机构（FINTRAC）报告。另外，如果银行觉得汇款可疑，例如前面提到的外币兑换所卖设备的情况，也会向监管机构报告。但是该机构没有要求银行提供更多信息的权力。

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律师有权拒绝透露客户信息

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最了解各种转账、汇款活动的，一是银行，二是律师。但是加拿大律师协会联合会认为，律师有保护客户隐私的职责，要求律师配合FINTRAC调查会损害法律专业人员和客户的关系。加拿大最高法院2015年的一项判决同意这个立场，让律师可以不向金融监管机构报告客户的活动。

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匿名公司变成洗钱通道，温哥华豪宅主人不明

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加拿大允许公司注册在业主的“替身”名下，真正的业主藏身幕后，很难查明。透明国际组织去年的一份报告说，这种匿名公司用来掩护金融犯罪非常得力。

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报告说，在温哥华最贵的房产中，有许多是由公司拥有，真正的业主和获利者不知道是谁，监管部门也很难查清它们是否被用于洗钱。

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FINTRAC说，加拿大的房地产市场非常容易被洗钱团伙利用。该机构要求房地产经纪了解他们的客户的真实身份。

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加拿大联邦政府承诺增加公司注册系统的透明度。安大略省自本月开始要求购买农场或有一到六栋房屋的土地的公司提供更详细的业主信息。

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（RCI with CBC）

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