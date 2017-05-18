阿尔伯塔省政坛巨变：野玫瑰党和进步保守党达成合并初步协议

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阿尔伯塔省政坛的两个保守政党，进步保守党和野玫瑰党将合并成“联合保守党”。进步保守党领袖杰森.肯尼和野玫瑰党领袖布莱恩.吉恩星期四（5月18日）在埃德蒙顿召开新闻发布会，宣布双方已达成初步协议。

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初步协议要变成最后协议，还需要经过两党各自的成员投票通过，投票将在7月22日举行。一旦协议通过，今年10月28日将选出新的党领袖。党章将在明年年初制定。

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阿尔伯塔省历来是保守主义党派的天下，但是该省新民主党在2015年省选中大胜，击败了执政几十年的进步保守党。吉恩呼吁野玫瑰党成员对两党合并协议投赞成票，以便重新联合保守派力量，在下一次大选到来时把新民主党赶下台。

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刚刚宣布退出政坛的联邦保守党临时领袖安布罗斯来自阿尔伯塔省。她表示，两党合并正是阿尔伯塔人“希望和需要的”。

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（RCI with CBC）

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