加拿大政府将提交法案，把侵犯人权列入经济制裁范围

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加拿大外长弗里兰德说，根据众议院外交事务委员会的意见，加拿大政府将提交“马格尼茨基法案”，扩大国际制裁法律。如果法案通过，侵犯人权将被列入实施经济制裁的范围。

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加拿大外长弗里兰德 © Adrian Wyld/CP

加拿大众议院外交事务委员会上个月决定，为了纪念俄国律师谢尔盖.马格尼茨基 (1972-2009)，支持修改加拿大的制裁法规，使侵犯人权的机关和个人受到制裁。

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马格尼茨基是一个俄国税务律师。他在调查一起腐败官员税务欺诈案件时本人被指控逃税，2009年在狱中病故，享年37岁。他死后，又有5名此案的证人先后死亡。

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美国在2912年通过马格尼茨基法后，俄国政府的回应是立法禁止美国公民收养俄国儿童。分析人士认为，加拿大政府扩大制裁范围的法案也将加剧和俄国的关系紧张。在加拿大对俄国实施经济制裁后，俄国列出一份不受欢迎的加拿大人的名单，其中包括现任外长弗里兰德。

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（RCI with CBC and CP）

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