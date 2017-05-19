加拿大红十字会对魁省、安省洪水灾区提供 $400万资金援助

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大红十字会将向魁北克省和安大略省的洪水受灾家庭提供400万加元的资金援助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，其中的300万加元将发放给魁北克省的5200多户受灾家庭，作为紧急救助金，另外100万加元将发放给安大略省的约1600户家庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

符合条件的家庭在今后几天内即可每家收到600加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大红十字会总裁兼首席执行官康拉德·塞维（Conrad Sauvé）在一份声明中说，由于加拿大人、红十字会的合作伙伴、公司企业的慷慨捐赠，使红十字会能够对受灾家庭提供直接财政援助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年春季的反常降雨在魁北克省和安大略省部分地区导致水灾，魁北克省的情况更为严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周三，魁北克省政府宣布增加对受灾居民可获赔偿的金额，每栋被淹房屋最高可获得高达20万加元的补助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada