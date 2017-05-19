被冻掉手指头的偷渡者获得加拿大难民身份

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加拿大广播公司报道说，圣诞夜从美国一侧越过加拿大马尼托巴省加美边界的偷渡者穆罕默德Seidu Mohammed被冻掉了手指头；他在这个星期三晚上从其律师那里得到消息，加拿大移民局终于做出了他期待已久的决定，给了他在加拿大避难的难民身份。

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穆罕默德说这个消息让他太高兴了，现在他终于有了家。

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24岁的穆罕默德说虽然他付出了沉重的代价，两个手的手指头都被严寒冻掉，但他决心战胜这个困难，在温尼伯定居生活。

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穆罕默德2015年逃离其家乡加纳到美国避难，因为他在巴西参加足球队训练时他的教练发现了其双性恋性取向；在加纳，作为同性恋是违法的，会受到社会的歧视和迫害。

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由于他无法支付在美国申请难民需要的保证金，他的难民申请被美国有关当局拒绝。

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与穆罕默德一块偷渡的Razak Iyal也冻掉了几个手指 © CBC

结果他就参加了北上加拿大申请避难的偷渡者大军。

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从今年1月份以来，已经有2千难民申请者从美国偷渡加拿大，他们中的大部分人选择了马尼托巴省和魁北克省偷渡越境。

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