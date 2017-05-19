特朗普政府致信国会要重开NAFTA谈判

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国特朗普行政当局已致信美国国会，要正式启动与加拿大和墨西哥重新谈判北美自由贸易协议NAFTA的程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者Janyce McGregor报道说，根据美国法律，要重新谈判北美自由贸易协议这样的国际条约，需要有90天的前期意见咨询阶段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚刚在星期一就任特朗普政府首席贸易谈判代表的Robert Lighthizer，已经致信美国国会众参两院领袖，正式通知美国国会特朗普政府要重开北美自由贸易协议的谈判，为此要开始为期三个月的咨询活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大软木出口受到美国惩罚性关税的严重影响 © Darryl Dyck/Canadian Press

如果从现在开始计算90天的咨询过程，则美国、加拿大和墨西哥的谈判代表最早也要在8月16日之后才会开始有关的谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据美国的有关法规，美国首席贸易谈判代表可以等到贸易谈判开始前30天再公布其谈判的具体目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与美国自由贸易的不确定性让以美国为最主要出口市场的加拿大经济受到严重影响，加元对美元的兑换率受到打压。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada