加拿大北方边远地区人口买不起食品是一大问题

加拿大北方边远地区人口买不起食品是一大问题
Photo Credit: Frank Gunn/Pool/Reuters

天价食品让北部土著人陷入食品危机

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 19 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大北部浩瀚的地区人烟非常稀少，主要是土著人居住；由于运输困难，蔬菜、水果和饮料的价钱非常昂贵，当地人收入的至少一半要用来购买食品，这让不少土著人的生活陷入贫困状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国食品保障原则

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，根据联合国制定的食品保障规则中的买得起、买得到、和有营养的三条原则，加拿大的一些专家学者给因纽特人聚集的努纳吾特特区的食品供应系统的打分是D，也就是不及格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加拿大非政府的私营研究机构Conference Board of Canada发表的2016年加拿大全国食品保障情况报告作者之一的让-查尔斯勒瓦雷Jean-Charles Le Vallée说，他们的研究评估报告使用的评估标准是联合国制定的食品保障规则。根据这个规则对加拿大全国各个省区的食品保障情况进行了评估后得出的结论是，努纳吾特特区的食品保障最差，有四分之一的努纳吾特居民家庭的食品供应缺乏保障，而在加拿大其他省份，最多只有10%家庭的食品供应缺乏保障。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大各省区得分

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与努纳吾特在食品保障的打分D相比，加拿大两外两个北方特区西北特区在食品保障方面的得分是B，育空特区的得分是A，加拿大十个省的得分都是A。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么，造成努纳吾特特区严重缺乏食品保障问题的主要原因是什么呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们给出的主要原因是两个，一是食品价格过高，一个是土著人的收入过低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
伊卡吕特超市出售的3.49立升橙汁售价26.20加元
伊卡吕特超市出售的3.49立升橙汁售价26.20加元 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

两个原因

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从食品价格来看，在努纳吾特特区的首付城市伊卡吕特超市出售的3.49立升的罐装橙汁售价26.20加元，足足比加拿大南部城市超市中的橙汁贵了至少20加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

再加上土著人失业率非常高，很多人只能靠每个月政府发放的社会福利金生活，买不起食物的情况自然是频频发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
努纳吾特居民丽丝.帕帕特塞成立食品互助团体
努纳吾特居民丽丝.帕帕特塞成立食品互助团体 © CBC

努纳吾特居民丽丝.帕帕特塞Leesee Papatsie利用Facebook成立了一个“填饱家人肚子”努纳吾特网友团，网友们在食品方面互通有无；有面包的家庭帮助没有面包的家庭，有早餐麦片的家庭帮助没有麦片的家庭，以尽量让网友团成员们家里餐桌上都有东西可吃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已达危机程度的问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大多伦多大学营养学教授瓦莱丽.塔拉苏克Valerie Tarasuk指出，努纳吾特差不多三分之二年龄在18岁以下的年轻人生活在食品缺乏保障的家庭，下一代人饿肚子的情况很严重；问题严重到如此程度应该把其称作加拿大的危机性问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大多伦多大学营养学教授瓦莱丽.塔拉苏克
加拿大多伦多大学营养学教授瓦莱丽.塔拉苏克 © Nicole Ireland/CBC

塔拉苏克认为，如果一个家庭连吃饱肚子都有问题，那很可能也没有钱交付房租、付水电费、或者是购买药品。塔拉苏克强烈呼吁加拿大联邦政府派专人到努纳吾特地区实地解决这一严重缺乏食品保障的危机性问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

塔拉苏克认为，只要重视、努纳吾特的食品保障危机就不难解决；因为那里的人口并不多，花费不了联邦政府太多的资源就可以明显改善那里的食品供应状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年加拿大全国食品保障情况报告作者之一的让-查尔斯勒瓦雷认为，加拿大到现在还没有全国性的食品保障计划，所以无法按照问题的轻重缓急调配资源统筹解决问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据查尔斯勒瓦雷的研究报告，加拿大全国3600万人口中有4百万人缺乏食品保障；这些人主要是在边远地区居住的人口、靠渔猎为生的土著人社团、单身家庭、和低收入家庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 加拿大原住民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会、经济五月长周末来临，班夫国家公园做好迎接大量游客的准备加拿大原住民天价食品让北部土著人陷入食品危机社会40% 加拿大人在自己的办公桌上吃午餐国际特朗普政府致信国会要重开NAFTA谈判移民与难民被冻掉手指头的偷渡者获得加拿大难民身份社会加拿大红十字会对魁省、安省洪水灾区提供 $400万资金援助国际加拿大政府将提交法案，把侵犯人权列入经济制裁范围政治阿尔伯塔省政坛巨变：野玫瑰党和进步保守党达成合并初步协议经济监管不力使加拿大成为洗钱的理想港湾国际一男子在纽约时代广场开车撞人，造成1死22伤

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志