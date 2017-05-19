天价食品让北部土著人陷入食品危机

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加拿大北部浩瀚的地区人烟非常稀少，主要是土著人居住；由于运输困难，蔬菜、水果和饮料的价钱非常昂贵，当地人收入的至少一半要用来购买食品，这让不少土著人的生活陷入贫困状态。

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联合国食品保障原则

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据加拿大广播公司报道，根据联合国制定的食品保障规则中的买得起、买得到、和有营养的三条原则，加拿大的一些专家学者给因纽特人聚集的努纳吾特特区的食品供应系统的打分是D，也就是不及格。

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加拿大非政府的私营研究机构Conference Board of Canada发表的2016年加拿大全国食品保障情况报告作者之一的让-查尔斯勒瓦雷Jean-Charles Le Vallée说，他们的研究评估报告使用的评估标准是联合国制定的食品保障规则。根据这个规则对加拿大全国各个省区的食品保障情况进行了评估后得出的结论是，努纳吾特特区的食品保障最差，有四分之一的努纳吾特居民家庭的食品供应缺乏保障，而在加拿大其他省份，最多只有10%家庭的食品供应缺乏保障。

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加拿大各省区得分

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与努纳吾特在食品保障的打分D相比，加拿大两外两个北方特区西北特区在食品保障方面的得分是B，育空特区的得分是A，加拿大十个省的得分都是A。

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那么，造成努纳吾特特区严重缺乏食品保障问题的主要原因是什么呢？

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专家们给出的主要原因是两个，一是食品价格过高，一个是土著人的收入过低。

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伊卡吕特超市出售的3.49立升橙汁售价26.20加元 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

两个原因

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从食品价格来看，在努纳吾特特区的首付城市伊卡吕特超市出售的3.49立升的罐装橙汁售价26.20加元，足足比加拿大南部城市超市中的橙汁贵了至少20加元。

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再加上土著人失业率非常高，很多人只能靠每个月政府发放的社会福利金生活，买不起食物的情况自然是频频发生。

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努纳吾特居民丽丝.帕帕特塞成立食品互助团体 © CBC

努纳吾特居民丽丝.帕帕特塞Leesee Papatsie利用Facebook成立了一个“填饱家人肚子”努纳吾特网友团，网友们在食品方面互通有无；有面包的家庭帮助没有面包的家庭，有早餐麦片的家庭帮助没有麦片的家庭，以尽量让网友团成员们家里餐桌上都有东西可吃。

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已达危机程度的问题

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加拿大多伦多大学营养学教授瓦莱丽.塔拉苏克Valerie Tarasuk指出，努纳吾特差不多三分之二年龄在18岁以下的年轻人生活在食品缺乏保障的家庭，下一代人饿肚子的情况很严重；问题严重到如此程度应该把其称作加拿大的危机性问题。

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加拿大多伦多大学营养学教授瓦莱丽.塔拉苏克 © Nicole Ireland/CBC

塔拉苏克认为，如果一个家庭连吃饱肚子都有问题，那很可能也没有钱交付房租、付水电费、或者是购买药品。塔拉苏克强烈呼吁加拿大联邦政府派专人到努纳吾特地区实地解决这一严重缺乏食品保障的危机性问题。

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塔拉苏克认为，只要重视、努纳吾特的食品保障危机就不难解决；因为那里的人口并不多，花费不了联邦政府太多的资源就可以明显改善那里的食品供应状况。

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2016年加拿大全国食品保障情况报告作者之一的让-查尔斯勒瓦雷认为，加拿大到现在还没有全国性的食品保障计划，所以无法按照问题的轻重缓急调配资源统筹解决问题。

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根据查尔斯勒瓦雷的研究报告，加拿大全国3600万人口中有4百万人缺乏食品保障；这些人主要是在边远地区居住的人口、靠渔猎为生的土著人社团、单身家庭、和低收入家庭。

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RCI with CBC

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