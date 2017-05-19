40% 加拿大人在自己的办公桌上吃午餐

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根据一项最新调查，几乎40% 的加拿大人在自己的办公桌上吃午餐， 这个数字反映了工作压力的增加，同时也反应了人们对饮食的态度转变。

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由新斯科舍省Dalhousie大学进行的调查发现，加拿大39% 的人在办公桌上用午餐，37% 在家吃午饭，24% 的人在餐厅或公司食堂里吃午餐。

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调查报告的主作者、Dalhousie大学食品政策学教授Sylvain Charlebois说，这显示出工作的压力不断加大，工作时抽出时间来慢慢用午餐正成为一种“奢侈”。

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自己做饭的越来越少

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这项研究还发现，在涉及到晚餐时，越来越多的加拿大人选择去餐馆吃饭或者买现成食品。

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约 41%的受访者说每周至少1-2次外出用晚餐，或者买准备好的晚餐食品，3% 的人说每天都去餐馆用晚餐，或买现成食品。

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只有18%的人表示，从不去餐馆吃晚餐，都是自己在家做饭。

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（RCI with CBC ）

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