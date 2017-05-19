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五月长周末来临，班夫国家公园做好迎接大量游客的准备

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 19 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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下周一，5月22日，是加拿大的公共假日 – 维多利亚日（Victoria Day），5月的这个长周末也标志着加拿大夏天旅游季的开始，阿尔伯塔省的旅游业已经在迫不及待地等候旅游热季的到来。

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今年国家公园免费

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今年是加拿大联邦成立150周年，为了庆祝，加拿大的所有国家公园都免费开放。

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班夫国家公园 （ Banff ）毫无疑问地成为人们的首选目的地，班夫公园、周边的度假小镇、旅馆、餐馆，都在为迎接今年夏天的大批游客做准备。

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© Jirí Eischmann- Wiki

预订多了10%

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Mount Engadine Lodge 是一个位于班夫以南约65公里处的旅馆，这个旅馆说，现在已经可以看到今年的火热势头。

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旅馆总经理西蒙·哈维（Simon Harvie）告诉加拿大广播公司的 Kyle Bakx，夏天总是最忙的季节，这里的夏天确实非常漂亮，今年到目前为止，预订已经比往年多了 8% – 10%，从现在 到 9月底的每个周末，基本上都已经订满，希望预订周末的人就只能排在等候名单上了。除了周末外，其他的日子，空档也已经不多。

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他接着说，除了预订房间的人增加以外，今年夏天估计来旅馆用下午茶或吃晚餐的人数也会增多，旅馆已经为营造放松、享受的气氛做了很多工作。

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© CBC
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今年夏季旅游业会非常热

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阿尔伯塔省酒店协会（ Alberta Hotel and Lodging Association）的总裁戴维·凯瑟尔（Dave Kaiser）表示，去年，班夫地区的酒店就几乎全满，是近年来最好的一年，今年会更加繁忙，预计不会有多少空出来的房间。

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除了班夫公园外，阿尔伯塔省的其他天然娱乐场所也一样火热。

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在位于卡尔加里市西部大约 10 公里的卡拉维公园 （Calaway Park），露宿营地的预订量也比去年增长了10%，预订其旁边游乐场季节通票的人数也比往年多。

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© Kyle Bakx/CBC

卡拉维公园的总经理鲍勃·威廉姆斯（Bob Williams）表示，预计今年的夏季将是我们最好的夏季之一。

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威廉姆斯接着说，加拿大纪念150周年，国家公园免费，加元币值低 … 今年有很多因素，会促使人们更多进行开车旅行，现在已经有迹象表明，阿尔伯塔邻省萨斯喀彻温省的很多居民今年夏天会来阿尔伯塔度假，总之，今年将会是阿尔伯塔省旅游业最好的年头之一。

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(RCI with  Kyle Bakx / CBC)

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