防止外国黑客扰乱加拿大大选：安全部门采取措施

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据《多伦多星报》和CBC等媒体报道，加拿大信息安全局（CSE）已经开始评估外国黑客对加拿大政治活动和选举活动的潜在威胁。

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加拿大总理特鲁多在被问到此事时表示，鉴于其他国家出现的外国黑客干扰选举的问题和担忧，加拿大政府需要采取措施，让本国选民能够继续对加拿大选举的公平有效有信心。政府因此要求安全部门和加拿大选举委员会及各个政党合作，保证选举的顺利进行。

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CBC记者Aaron Wherry报道说，受命负责此事的民主机构部长古尔德已经开始和众议院各党领袖会面讨论此事。

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外国黑客干扰问题在去年美国大选中屡次引起关注和争议。在刚刚结束的法国大选中，当选总统马克龙的竞选团队在投票前的最后几天里也遭遇了黑客袭击。

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（RCI with CBC ）

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