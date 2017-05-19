一个加拿大人在纽约时代广场被撞成重伤

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四（5月18日）中午纽约时代广场发生汽车高速行驶撞人的事件。据美联社报道，一名38岁的加拿大妇女也在伤者之列，并且伤势非常严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次事件造成1人死亡，22人受伤，其中3人伤势严重。唯一一名丧生者是从密歇根州去纽约游览的阿丽萨.艾尔斯曼。她年仅18岁，去年刚刚高中毕业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

26岁的理查德.罗哈斯被指控谋杀、未遂谋杀和严重伤害等罪名。他曾在海军服役，但因纪律问题被除名。他过去曾数次被捕。他曾告诉警察自己被跟踪骚扰，又因怀疑一个公证人偷了他的钱而用刀指着对方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他的一个邻居告诉记者，他刚离开海军时还不是现在这个样子，但是这两年他的生活很糟糕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC and AP ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada