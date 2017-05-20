别让孩子太忙: 睡眠不足有损健康

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不少孩子小小年纪就已经领略了现代生活的繁忙，他们的时间表往往被父母排得满满，各种各样的补习、课程没完没了。

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有专家说，忙碌的时间表、精神上的压力，加上睡眠不足，对孩子的健康非常不利。

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睡眠不够在学校问题多

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米歇尔·肯比利斯（Michele Kambolis）是温哥华的一位儿童和家庭治疗师，她在接受加拿大广播公司的采访时表示，不难理解，父母们总是想让孩子多学习，多掌握各种技巧，抓住各种机会，我经常听到孩子们说，晚上还有辅导老师补课，或者在做家庭作业，而这是他们的大脑应该休息的时候。

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她说，繁忙的安排让孩子们不能安心，影响睡眠，而足够的睡眠对孩子的发展至关重要。

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肯比利斯说，睡眠不足的孩子问题也比较多，比如在学校表现不好，学不进去，精力不集中等等，而且他们长大成人后，患糖尿病等疾病的风险也比较高。

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社会不重视睡眠

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她说，我们的社会文化，似乎对睡眠不重视。

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我们的生活方式总是匆匆忙忙，充满了各种忧虑，整个社会专注于高效率，高生产力，我们也想让知道孩子们的步骤与我们的匹配。

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她同时说，在忙碌的一天后，应该让孩子们放松身心，多关心他们，谈谈一天中有哪些事情，帮助孩子们平静下来，有一个良好的睡眠，这是非常重要的。

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帮助孩子好好睡觉的小窍门

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米歇尔·肯比利斯提供了一些帮助孩子良好睡眠的小技巧，包括：

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睡觉前一个半小时就不要让孩子再看电脑或电视；

注意饮食，孩子若吃糖多或者晚上喝了含咖啡因的饮料，会很难入睡；

帮助孩子有意练习让心里和身体平静下来，放松；

多与教师、幼儿园老师等沟通，了解孩子白天的情况，以确定是否有睡眠不足的问题。

（RCI with CBC）

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