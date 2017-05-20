美食评论专栏作者的黑名单：不要买这十种食品

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生活节奏紧张，很少有人能完全不买熟食和半成品，什么都自己做。但是加拿大蒙特利尔市的美食评论专栏作者莱斯丽.切斯特曼（Lesley Chesterman）建议说，超市货架上的有些东西，你最好是不要买。

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她在接受Radio-Canada采访时列出了一个“黑名单”。

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鲜虾：在加拿大各地的超市里，绝大部分的鲜虾实际上是解冻的虾。它们的价钱还往往更贵。所以不如直接买袋装的冷冻虾，用凉水冲上十多分钟就是比商店里的更新鲜的“鲜虾”了。

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牛肉块：如果要做红烧牛肉或其他口味的炖牛肉，大部分人都会去买已经切好的牛肉块。它们实际上是从不同部位的大块牛肉上切下来的边角料，因此脂肪和筋分布不均匀，而且经常切得太小。

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切斯特曼说，不同部位的牛肉煮熟需要的时间是不一样的。她建议买整块的牛肉回来自己切。大块牛肉比较贵，做炖肉性价比最合适的是肩颈部位的肉。

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拌好或抹上调味料的肉：它们通常快过期或已经过期，而且被腌渍过了头。调味料中的盐分和酸会改变肉质。买新鲜肉自己腌，一个小时就够了。

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冷冻汉堡肉饼：那是边角料的边角料，可能来自好几头牛的骨架。而且肉馅通常都被绞得太细了。好吃的汉堡包要从好牛肉开始。如果做不到买整块肉回来自己剁或绞，至少要买新鲜肉馅。

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去骨去皮鸡胸肉：没有别的坏处，就是贵得离谱。即使把鸡皮、鸡骨的重量都算上，买带皮带骨的还是便宜得多。另外，连皮一起烹调，肉质会更嫩。不吃鸡皮的话，出锅再拿掉也不迟。

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洗好的袋装蔬菜和沙拉：同一个塑料袋里的菜叶被存放的时间不同，接近腐烂的程度也不同。一片烂菜叶子会迅速把一袋菜都带坏。而那片叶子总是藏在你隔着袋子看不到的地方。

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夏秋之交以外季节的番茄：收获季节以外的番茄通常都是没等成熟就摘下来，然后在长途运输中捂熟或是用乙烯气催熟。和许多蔬菜不同的是，催熟的番茄改变的只是颜色而非味道。罐头番茄的味道要好很多。如果一定要在收获季节以外买番茄，尽量挑小的，例如樱桃番茄。

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胡椒粉：暴露在空气中的胡椒粉（以及其他香料磨成的粉）会很快失去味道。如果是装在密封的容器里，而且很少打开，买现成的香料粉关系不大。但是胡椒粉为了方便取用，通常是放在有孔的瓶子里的，因此胡椒的香味没几天就跑光了。

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牛肉浓汤：牛肉浓汤里完全没有牛肉。它的味道是用酵母和其他调味料配出来的。如果你实在需要牛肉汤又不想自己慢慢炖，不妨用不加盐的鸡肉浓汤代替（加盐的鸡汤含钠量太高）。

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沙拉调料：商店里卖的沙拉调料都经过长效消毒处理，为的是可以在货架上摆很长时间。其原料因此失去原味，从而需要用更多的调味料补上。另外，生产厂家用的油、醋等原料都是最便宜的。沙拉调料自己做并不费事，许多本地家庭都有一两个简单而味美的“祖传秘方”。

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（RCI avec Radio-Canada）

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