谷歌2017I/O开发者大会：全速进入人工智能和机器学习

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谷歌每年的I/O开发者大会就像一场年度的高科技趋势报告会。每年要有新玩意并不是一件容易的事，但谷歌还是蛮尽力的。

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今年，2017I/O开发者大会的主题实际上只有一个：AI。人工智能将成为谷歌所有服务背后的核心支柱。而今天的AI就是 Machine Learning – 机器学习。

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谷歌的CEO Sundar Pichai谈论了用户量巨大的谷歌搜索、谷歌移动安卓和谷歌照片服务，而他看到的真正未来是利用机器学习将这些谷歌服务智能化。也就是理解原先只有人类才能理解的要素，例如识图、声音识别…

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Google Lens将是你看世界的新眼睛

产品序列，Sundar Pichai亲自发布的谷歌头牌是Google Lens。Google Lens将成为你看世界的另一个眼睛。

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在文字作为互联网主要媒介和检索基石20年后，谷歌相信视觉将成为互联网的下一个主要媒介。其背后是谷歌通过多年在机器学习领域的发展已经在图像和视频内容识别和检索上获得的信心。

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Google Lens的作用就是帮助人将眼睛，包括大脑延伸出去，帮助人们理解不能理解的，看到没法看到的。

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下一代机器学习TPU

Pichai还推出了Cloud TPU，这是谷歌第二代谷歌Google云计量处理器。Google表示将继续“大大加快机器学习工作量”，从研发用途转向研发和培训。

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Google表示，每个TPU可提供高达180兆比特的浮动打印性能，能够将64个TPU组合到一起，并提供令人印象深刻的11.5 petaflops。

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Google Home要做你的家庭中心

在谷歌展示的多项服务中语音控制是一个亮点。Google Home作为谷歌音控的家庭中心是谷歌推进谷歌助手普及度的主要武器。

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除了Google Home的“预知辅助”，就是提前想你所想之外，Google Home不惜血本地将在加拿大和美国提供免提语音电话服务。可想见下面是要推动Google Home普及到千家万户。

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第二天是VR和AR专场

谷歌2017I/O开发者大会的第二天是虚拟现实和增强现实专场。虽然谷歌2017I/O开发者大会VR和AR离我们仍有至少5-10年的距离，但是一个看进未来的机会。我们期待着更多的惊喜的“WOW”。

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