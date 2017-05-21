周末网络广播（2017年5月21日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。

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在今天的节目里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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第一篇报道讲的是加美贸易争端

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加拿大联邦政府星期二（5月16日）把对软木业的援助计划提交内阁，进行最后审批。有消息来源告诉加拿大广播公司CBC，援助计划中包括接近 10 亿加元的大笔资金，以帮助软木行业应对美国商务部于4月下旬对加拿大开征的反补贴关税。赵黎报道

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第二篇报道讲的是审计长又给加拿大政府挑出了什么问题

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© Adrian Wyld / CP

春暖花开，又到了加拿大总审计长弗格森沉着脸出场的时候了。他这次给联邦政府指出的问题包括外劳项目漏洞，政府企业发生舞弊行为的风险和减少矿物燃料补贴没有落实等等。但是在周二（5月16日）新闻发布会上，他花了很多时间来回答关于政府信息不透明的问题。吴薇报道

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第三篇报道讲的是蒙特利尔375年市庆

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© Radio-Canada/Charles Contant

2017年5月17日，蒙特利尔市整整375 岁！1642年的5月17日，法国人保罗·乔梅德·德·米索诺夫（Paul Chomedey de Maisonneuve）带着一批法国的传教士和探险者们第一次登上蒙特利尔岛，创立了这个城市。赵黎报道

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第四篇报道讲的是办公室正能量问题

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梅雷迪斯.贝奈特史密斯自认不是一个脾气很好的上司或同事。她说，自己不会随时在脸上挂一个微笑，而她在不笑的时候脸相天生就比较严厉。她是美国《石英》杂志的政治栏目编辑，经常要开会，要面临截稿压力。正抓狂的时候她不会假装自己很轻松。开会的时候她也不会为了让别人感觉舒服刻意做出高兴的样子。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道。我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听、 祝您健康愉快、下次节目见！

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