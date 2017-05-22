加拿大北太平洋沿岸地区又发生地震

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据加拿大广播公司的报道，加拿大北部不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸地区星期日再次发生地震，强度为里氏震级4.2级。

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这次地震的震中在不列颠哥伦比亚省与育空地区的接壤处，离育空地区首府白马市135公里，离美国阿拉斯加州的港口城市Skagway有81公里。

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加拿大地震局说，这样强度的地震一般不会造成建筑物的损失或人员的伤亡。

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5月1日的两次6级以上地震给白马市带来一些损害 © Riverside Grocery/Facebook

三个星期前的5月1日，加拿大北太平洋沿岸的同一地区在几个小时之内连续发生两次6.2级和6.3级地震，造成一些建筑物受损。

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在太平洋沿岸地区居住的加拿大人希望5月在不列颠哥伦比亚省北部地区发生的这几次地震不是超级大地震的前奏。

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不少加拿大和美国的地震专家认为，美国和加拿大的太平洋沿岸地区遭受几百年一遇超级大地震的可能性已经很高；人口稠密的洛杉矶、旧金山、西雅图和温哥华都可能会受到威胁。

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