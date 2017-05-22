海狮把女孩叼下海其家人被骂惨（视频）

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星期六温哥华郊区列治文海狮把小女孩叼下海的事件发生后，不但史迪威斯顿海港当局Steveston Harbour Authority责备小女孩的家人毫不遵守规定的行为把小女孩至于危险境地，看了视频的网民们更是痛骂小女孩和其家人这种自找危险、不守规矩的脑残行为。

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史迪威斯顿海港当局负责人基斯曼Robert Kiesman © Lauren McCullough/CBC

据加拿大广播公司记者Maryse Zeidler 和 Chad Pawson 的报道，史迪威斯顿海港当局负责人基斯曼Robert Kiesman指出，海港当局在多处设立了警告牌，警告公众不要给附近海域的海洋动物喂食；而且明确指出，干扰海洋动物的行为会导致的罚款最高可达10万加元。

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基斯曼说，就向你不能手拿火腿肉三明治喂大灰熊一样，你也不能向水里扔面包喂体重上千磅的海洋动物。星期六的事件中在海狮已经对小女孩作出过一次危险举动之后，其家人怎么能还让小女孩坐在岸边呢，这实在是太不注意安全的举动。

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列治文居民Michael Fujiwara拍摄的手机视频疯传 © Lauren McCullough/CBC

列治文居民Michael Fujiwara拍摄的手机视频完整记录了事件的经过。一头体型很大的海狮在岸边游来游去，吃了一片游客扔给它的面包后不久，跃起冲向一个亚裔小女孩，小女孩吓得向后躲开；但不知怎么回事小女孩很快又忘了刚才的危险在岸边坐下，还用中文说“没事”，十几秒钟后她被跃出水面的海狮叼下海。

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在旁边众人震惊的连声“我的上帝”的呼喊中，一位亚裔面孔的男子迅速跳下水把小女孩救上岸，他自己也被岸上的人拉了上来。

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被救上岸后小女孩在家人带领下很快离开 © Youtube

随后小女孩在其家人的带领下迅速离开。那位救人的讲中文男子在回答别人关切的询问时一边连声说自己没事、一边也赶快离开了。

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UBC大学海洋动物研究所主任Andrew Trites © CBC

加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC海洋动物研究所主任Andrew Trites认为，从视频上看，那头海狮并没有错，它似乎把小女孩的裙子当成了食物；而且那头海狮似乎对在海边得到游客扔给的食物已经习以为常。

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看了Michael Fujiwara放在网上视频的网友大部分都批评小女孩家人的行为该骂可恨；但也有部分网友说，骂人并没有用，关键是从这个视频中吸取点教训。

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RCI with CBC

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