加拿大人权宪章主要起草人去世

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4月17日是加拿大人权宪章35周年纪念日，一个多月后的5月20日，加拿大人权宪章的主要起草者Roger Tassé去世，享年85岁。

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据加拿大新闻社的报道，Roger Tassé是星期六在加拿大首都渥太华旁边的魁北克省加迪诺市的医院去世的。他的妻子告诉记者说，Roger Tassé近年来一直在接受透析治疗。

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1980年，Roger Tassé受命作为牵头人带领司法部的一个律师小组起草一部加拿大人权宪章，关键是这个人权宪章草案要能让实行联邦制的加拿大联邦和各省的领导人都能接受。

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加拿大人权宪章 © Evan Mitsui/CBC

Roger Tassé说他起草加拿大人权宪章时面临的最大挑战是如何在加强对公民自由权益的保护和公共利益的需要之间找到最佳的平衡。

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两年之后的1982年，作为当时联邦自由党政府总理特鲁多的司法部副部长，Roger Tassé对加拿大从英国手中拿回自己的制宪权发挥了主导作用。

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除了加拿大的人权宪章和加拿大宪法之外，Roger Tassé还是80年代和90年代为让魁北克省能够在加拿大宪法上签字而进行的两次加拿大联邦和各省宪法谈判的联邦政府谈判代表。

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这两次宪法谈判得出的两个加拿大历史上费了九牛二虎之力却最后功亏一篑的宪法条约，一个是密池湖协议，一个是夏洛顿协议。

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