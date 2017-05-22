加拿大酒商张忠楠在中国被秘密审判

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原籍台湾的加拿大公民张忠楠被中国司法当局指控卷入几亿元的冰酒走私案件，将在这个星期五在中国上海出庭受审，但不寻常的事这次庭审程序不对外公开。

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据加拿大广播公司记者 Eric Rankin的报道，如果中国法庭作出张忠楠夫妇有罪的判决，则他们可能会面临10年的监禁。

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张忠楠夫妇2016年3月被中国警方拘捕，其妻子在今年一月份被取保释放、监外候审，而张忠楠一直被关押。

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张忠楠冰酒生意非常红火时与保守党总理哈珀合影 © Office of the Prime Minister

温哥华列治文鹭岛酒庄(Lulu Island Winery)的老板张忠楠是加拿大最知名的华裔酒商，其出产的冰酒大部分销售到中国市场，占了加拿大酒精饮料出口中国总量的20%；中国海关当局指控张忠楠用冰酒市场价格的零头作为价格报关，属于严重的偷税漏税走私犯罪行为。

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加拿大一些律师和政治人物指责中国司法当局长期监禁张忠楠侵犯了人权，要求加拿大联邦政府总理特鲁多介入以解决这一问题。

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加拿大自由党政府外交部长的议会事务秘书Omar Alghabra表示，加拿大政府在密切关注这个案件、积极与中国有关当局保持着接触、直到这个案子得到合理解决为止。

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但加拿大联邦议会反对党保守党的国际贸易事务发言人Gerry Ritz认为特鲁多的自由党政府在处理张忠楠问题上犯了错，把这件本来应该是双方贸易争端的问题当作加拿大公民在海外卷入司法争端的事务处理。

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张忠楠夫妇聘请的加拿大Fasken Martineau律师事务所指出，中国法院对刑事案件几乎是百分之一百的作出有罪判决。

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RCI with CBC

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