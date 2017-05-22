蒙特利尔老字号 Bagel 店 庆祝60岁

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St – Viateur Bagel ，是加拿大蒙特利尔市的一个老字号店，专卖烤面包圈，其面包圈裹着芝麻，略微发甜，热乎乎地吃到嘴里，味道就是和别家店不一样，早已成为蒙特利尔最有名的特色食品之一。

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在刚过去的这个星期日（5月21日），该店举行了一个社区聚会，向人们免费发放面包圈，庆祝建店 60周年。

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© Paul Chiasson/Canadian Press

犹太移民创建

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位于 Saint-Viateur 街和 Jeanne-Mance 街拐角处的这个店，最早是由来自波兰的犹太人移民迈尔·卢科维奇（Myer Lewkowicz）创建的，他在1953年来到加拿大，4年后，1957年，开了这个店。

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第二个主人是乔·莫雷纳 （Joe Morena），他14岁就到店里打工，整天做面包圈，1974年买下了该店的产权，现在莫雷纳已经 69岁，这个家族生意也已交给了3个儿子打理。

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60 年后，St-Viateur Bagel 在蒙特利尔市总共有 8家店，但一些大的食品超市也出售他们的面包圈，而且还对整个北美地区送货， 北美人可以从该店的网站网购。

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60年来做法不变

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乔·莫雷纳 （Joe Morena） © CBC

乔·莫雷纳说，从1957年建店到现在，面包圈的做法一直没变，个个面包圈都是手工滚出来的，用蜂蜜水煮沸，滚上芝麻，用长长的木板上推进烤箱 …

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他说，我们 60年如一日，一直用最老式的方法做 Bagel，既然人们爱的就是这样的 Bagel，我们自然就不应该改变。

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一位店员说，说起来也很简单，面包、水、糖、发酵粉…当然，配方是不能说的，这是我们最大的秘密。

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名人“慕名而来”

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St-Viateur 的 Bagel 有名，即便24小时开门，也总是在排队，名人自然也是频频上门，店里挂满了名人的签名和照片，有歌星席琳·迪翁，也有不久前去世的音乐家科恩。

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© La Presse canadienne/Paul Chiasson

乔·莫雷纳回忆说，有一次接到一个电话，说是英国王子查尔斯要订几十个面包圈，马上会过来取。

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他说，我当时觉得肯定是有人在搞恶作剧，不想排队，就冒充说是英国王子。

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结果，大约半个小时后，他就看到4辆豪华轿车开到了店前。

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“世界上最棒的 Bagel”

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© CBC

St-Viateur Bagel 店利用庆祝 60岁生日的机会，进行慈善筹款，成千上万的人参加了聚会，一天下来，筹集到6万多加元，将交给魁北克省一个支持儿童病研究的基金会 Foundation of Stars。

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蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔 （Denis Coderre ）也参加了星期天下午的周年庆祝。

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他告诉人们：“我们蒙特利尔有世界上最棒的 Bagel”！

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（RCI with Radio Canada / Marilla Steuter-Martin, CBC）

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