“巨人” 彩车、大桥亮灯、警察抗议： 蒙特利尔 375 岁图片

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加拿大蒙特利尔市继 5月17日拉开庆祝375周年的大幕后，在这个维多利亚日长周末，纪念活动也是一个接一个。

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加拿大广播公司发布了一整周庆祝的一些照片：

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这个周末，法国 Royal de Luxe 公司的巨型牵线木偶 Les Géants 在蒙特利尔市首次亮相，成千上万的市民在老港、在市中心观看了巨型木偶的表演。

© Charles Contant

© Radio-Canada

雅克·卡蒂埃大桥 （The Jacques Cartier Bridge）因耗价昂贵而引起争议的灯光项目启动，将持续10年。

在 5月17日蒙特利尔市启动庆祝的同时，二千多名不执勤的警察聚集在市政厅外进行抗议。

© Simon Martel/Radio-Canada

蒙特利尔大大小小的教堂响起钟声，庆祝城市 375岁。

© Julie Marceau/Radio-Canada

(RCI with CBC)

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