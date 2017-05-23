加拿大阿尔伯塔省10人小村将迎来中国国家体操队

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Tawatinaw， 是加拿大阿尔伯塔省的一个只有10个人的小村子，这么一个偏远小村，今年9月份居然要迎来中国的国家体操队！

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加拿大广播公司的 Travis McEwan 报道说，别看这个村子小，但却在两年前开设了一个颇具规模的体育中心 Pine Valley Gym Centre，目的是帮助那些住在偏远地区的孩子们学习体操。

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随着2017年世界体操锦标赛 将于10 月 2 – 8 日在加拿大的蒙特利尔市举行，中国国家体操队看中了 Tawatinaw 小村的体操中心，预订在 9月份来这里，进行大赛前的训练准备。

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Pine Valley 体育中心的 Bobby Kriangkum 告诉加拿大广播公司，这简直是超现实的事情，我想把埃德蒙顿市的人招到这里来都不容易，现在居然是中国的国家队，从北京来这儿， 让我们难以相信。

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Bobby Kriangkum © CBC

10人小村的体操中心

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Tawatinaw 位于阿尔伯塔省省会埃德蒙顿市以北70公里，地处山谷，因当地的滑雪度假村 Pine Valley Snow Resort 而出名。

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根据加拿大统计局统计，这个村庄总人口是10个人，而 Bobby 说，就连这个数字也属于偏高了。

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Kriangkum 一家拥有滑雪度假村的山峰，父亲 Dom Kriangkum 曾经是阿尔伯塔大学金熊体操俱乐部 （Golden Bears Gymnastics Club）的成员，在他的影响下，儿子 Bobby 和女儿 Pam 也都小小年纪就学体操，并曾经代表泰国和加拿大参加体操比赛。

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Bobby, Dom, and Pam Kriangkum © Travis McEwan/CBC

两年前，父亲决定开设体操中心，梦想是儿子和女儿可以继续练习体操，并教在埃德蒙顿市以北地区的孩子们学体操。

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孩子们很喜欢

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从外表看，这个中心好像是个现代化的农业设施，但里面却是一个世界级的体操“俱乐部”，拥有高质量的蹦床等各种体操设施。

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在这样一个偏僻的地方，有这样好的一个体育设施，附近小镇的孩子们都被吸引到这里。

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辛迪·斯科特（Cindy Scott）是一位母亲，她定期带着两个女儿 – 9岁的Mara 和 5岁的Lyla来这里学习体操，她说，曾经在麦克默里堡（Fort McMurray）和埃德蒙顿（Edmonton）生活过，现在全家搬到了附近，带孩子到这里上体操班开车大约要10分钟。

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斯科特说，来这里又能滑雪，又能学习体操，孩子们很喜欢，我们喜欢生活在乡村的环境里，附近能有这么好的体育设施，真是很棒。

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© CBC

中国体操队9月到

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加拿大广播公司报道说，中国国家体操队预计在 9月21日到 27日在 Pine Valley 体育中心进行训练，然后去参加10月初在蒙特利尔举行的世界体操锦标赛。

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对于为什么中国队选中了这里，Bobby Kriangkum 表示，我们有很好的设施，而且我们不在城市里，运动员们可以专心训练，在精神和身体方面进行最大准备，以确保在去蒙特利尔参加大赛时，能作出最好的发挥。

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他的父亲 Dom Kriangkum 说，即将来到这里的中国运动员都是奥运选手或者世界冠军，对于我们当地的孩子们来说，能见到世界级的运动员，真是很荣幸的事情。

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（RCI with Travis McEwan/CBC）

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