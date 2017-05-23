Photo Credit: CBC

加拿大阿尔伯塔省10人小村将迎来中国国家体操队

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 23 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Tawatinaw， 是加拿大阿尔伯塔省的一个只有10个人的小村子，这么一个偏远小村，今年9月份居然要迎来中国的国家体操队！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的 Travis McEwan 报道说，别看这个村子小，但却在两年前开设了一个颇具规模的体育中心 Pine Valley Gym Centre，目的是帮助那些住在偏远地区的孩子们学习体操。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着2017年世界体操锦标赛 将于10 月 2 – 8 日在加拿大的蒙特利尔市举行，中国国家体操队看中了 Tawatinaw 小村的体操中心，预订在 9月份来这里，进行大赛前的训练准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Pine Valley 体育中心的 Bobby Kriangkum 告诉加拿大广播公司，这简直是超现实的事情，我想把埃德蒙顿市的人招到这里来都不容易，现在居然是中国的国家队，从北京来这儿， 让我们难以相信。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Bobby Kriangkum © CBC

10人小村的体操中心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Tawatinaw 位于阿尔伯塔省省会埃德蒙顿市以北70公里，地处山谷，因当地的滑雪度假村 Pine Valley Snow Resort 而出名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局统计，这个村庄总人口是10个人，而 Bobby 说，就连这个数字也属于偏高了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kriangkum 一家拥有滑雪度假村的山峰，父亲 Dom Kriangkum 曾经是阿尔伯塔大学金熊体操俱乐部 （Golden Bears Gymnastics Club）的成员，在他的影响下，儿子 Bobby 和女儿 Pam 也都小小年纪就学体操，并曾经代表泰国和加拿大参加体操比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Bobby, Dom, and Pam Kriangkum © Travis McEwan/CBC

两年前，父亲决定开设体操中心，梦想是儿子和女儿可以继续练习体操，并教在埃德蒙顿市以北地区的孩子们学体操。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孩子们很喜欢

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从外表看，这个中心好像是个现代化的农业设施，但里面却是一个世界级的体操“俱乐部”，拥有高质量的蹦床等各种体操设施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这样一个偏僻的地方，有这样好的一个体育设施，附近小镇的孩子们都被吸引到这里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛迪·斯科特（Cindy Scott）是一位母亲，她定期带着两个女儿 –  9岁的Mara 和 5岁的Lyla来这里学习体操，她说，曾经在麦克默里堡（Fort McMurray）和埃德蒙顿（Edmonton）生活过，现在全家搬到了附近，带孩子到这里上体操班开车大约要10分钟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯科特说，来这里又能滑雪，又能学习体操，孩子们很喜欢，我们喜欢生活在乡村的环境里，附近能有这么好的体育设施，真是很棒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

中国体操队9月到

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，中国国家体操队预计在 9月21日到 27日在 Pine Valley 体育中心进行训练，然后去参加10月初在蒙特利尔举行的世界体操锦标赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于为什么中国队选中了这里，Bobby Kriangkum 表示，我们有很好的设施，而且我们不在城市里，运动员们可以专心训练，在精神和身体方面进行最大准备，以确保在去蒙特利尔参加大赛时，能作出最好的发挥。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他的父亲 Dom Kriangkum 说，即将来到这里的中国运动员都是奥运选手或者世界冠军，对于我们当地的孩子们来说，能见到世界级的运动员，真是很荣幸的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

（RCI with Travis McEwan/CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
文章分类: 体育国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会两对父子溺亡：曼省北部皮划艇出游变惨剧社会又有一名因司法拖延而逃脱控罪的被告将被加拿大递解出境政治由有色少数族裔领导政党甚至国家，加拿大人准备好了吗？体育、国际加拿大阿尔伯塔省10人小村将迎来中国国家体操队一些加拿大人监控边界防止越境偷渡者体育、社会从荷兰到加拿大的 140 辆自行车国际、政治英国恐袭，加拿大政府作出反应动物世界海狮把小女孩叼下水的码头成著名景点国际英国曼彻斯特恐袭至少22人死亡体育加拿大三小伙在杭州推广冰球

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志