加拿大三小伙在杭州推广冰球

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冰球是加拿大的国球，因为加拿大冬天寒冷漫长、室外滑冰的季节长、室内冰球场也很多，但冰球在太平洋彼岸的中国就很少有人感兴趣了。

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不过，在中国杭州的三个加拿大小伙却想把加拿大的国球介绍给更多的人中国人。

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据加拿大广播公司记者 Jon Tattrie的报道，34岁的Kyle MacNeil来自加拿大新斯科舍省，30岁的Frank Ienzi来自加拿大首都渥太华，28岁的Will Lefebvre也来自新斯科舍省，他们的共同之处是都在中国的杭州教英文、都想把加拿大的冰球介绍给更多的中国人。

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杭州一些商场的冰球场在下班后可以租来打冰球 © Courtesy Kyle MacNeil

虽然他们发现在杭州不管是租室内冰场的租金、还是购买冰球服装、头盔、手套和棒球棍都比在加拿大贵的太多，但他们还是克服困难组建了三支冰球队互相打比赛。

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这三个球队的名字分别是Lords of the Rink、 Maple Buds 、和 Red Stars；除了有中国人报名参加球队之外，还有一些外籍冰球爱好者参加。

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每次打比赛都有不少中国人带着孩子观看，显示出很大的兴趣。

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中国将在2022年主办冬季奥运会，这也导致一些中国人开始对冬奥会的主打项目冰球开始感兴趣。

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