从荷兰到加拿大的 140 辆自行车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

荷兰的 140 辆自行车正在穿洋过海，被运往加拿大的温尼伯市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这属于温尼伯市的一个推广自行车的项目：The Plain Bicycle Project。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

项目负责人Anders Swanson 告诉加拿大广播公司，与荷兰合作的这个项目，是为了改变温尼伯的汽车文化，使人们更多接受自行车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Jenna Reid/CBC

在北欧国家，自行车非常普及，根据 2014 年的一个报告，在荷兰，36% 的人把自行车列为最常用交通工具，无论是买菜购物，还是参加特别活动，人们都用自行车，甚至有人在结婚时，穿着婚纱骑车去参加婚礼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Anders Swanson 表示，希望有一天，温尼伯市骑车者的比例能够与荷兰的接近。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，荷兰人喜欢用简单、耐用的老式自行车，即将被运到温尼伯的自行车就是最典型的荷兰自行车，这些自行车大约 250 加元一辆，大部分已有人预订。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada