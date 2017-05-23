Storm Alliance组织的成员与在边界的警察聊天

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Photo Credit: Benjamin Shingler/CBC

一些加拿大人监控边界防止越境偷渡者

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 23 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司记者本杰明.辛格勒Benjamin Shingler报道说，在刚刚过去的长周末许多魁北克人享受春天的阳光时，十几位魁北克人却来到与美国交界的海明弗Hemmingford地区监控边界。

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有些民众不满了

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这些人不像美国与墨西哥边界地区民众自发组成的边界民兵，他们没有武器、也不想在边界地区巡逻，他们只是由十几个男人、女人和小孩组成的公民小组，他们对警方没有努力阻挡非法移民越境偷渡进入魁北克很不满、对主流媒体有关非法偷渡者的选择性报道也很不满，他们想自己亲自观察什么样的人在偷渡、多少人在偷渡、警方采取了什么阻拦措施、媒体怎样进行报道，等等。

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风暴联盟的成员在美加边界的 Roxham Road
风暴联盟的成员在美加边界的 Roxham Road © Benjamin Shingler/CBC

组织这一公民边界观察组的特里吉特Dave Tregget告诉记者说，他们只想用自己的眼睛观察事实。特里吉特认为，许多人通过正常程序排队等待成为被加拿大接收的难民，从美国来的难民申请者也不能例外，他们应该走正常的边界检查站而不是偷渡加美边界进入加拿大。

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极右还是超级民族主义？

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虽然特里吉特是总部设在芬兰的极右翼组织奥丁战士Soldiers of Odin在魁北克分支的负责人，但他说他新成立的公民边境观察组织风暴联盟Storm Alliance，不是极右翼组织、顶多是超级民族主义组织。

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该组织的成员许多是通过Facebook这样的社交媒体网站了解信息后决定参加风暴联盟组织的。一些人开车几百公里来到加美边界地区参加公民监视边界的行动。

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出名的罗克瑟姆路

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魁北克省海明弗地区加拿大和美国交界处的罗克瑟姆路Roxham Road是偷渡者喜欢的偷渡点。许多身在美国的难民申请者先是从美国南部用各种交通工具来到纽约州北部的Plattsburgh，再从那里乘出租车来到罗克瑟姆路，下车后再步行一段距离就到了加拿大边界。

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警察只管抓已经越境的偷渡者不管拦截禁止偷渡
警察只管抓已经越境的偷渡者不管拦截禁止偷渡 © Ryan Remiorz/Canadian Press

这里的加美边界没有边境检查站，就是有一、两辆加拿大警车停在边境加拿大一侧，警察的任务也不是挡住偷渡者不让他们进入加拿大，而是在他们越境进入加拿大后将他们逮捕。

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但被警察逮捕正是这些偷渡者所期望的，因为这样他们就可以向加拿大移民部提出难民申请，而且吃住也都有了保证。

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自从特朗普当选为美国总统后到今年4月份，已经有至少672名偷渡者从海明弗地区偷渡进入加拿大的魁北克省。

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