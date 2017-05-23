海狮把小女孩叼下水的码头成著名景点

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在星期六一位华裔小女孩被海狮叼入水中的消息被报道后，不但有关的视频被点击超过1400万次，而且事发地点加拿大温哥华郊区列治文市的史迪威斯顿渔人码头Steveston Fisherman’s Wharf，也出现人潮汹涌的境况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司的报道，虽然史迪威斯顿渔人码头管理当局和海洋动物专家用各种方法告诫公众要与海洋动物保持安全距离，但来到渔人码头的人似乎毫不在乎这些警告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来渔人码头拍照的人中绝大多数似乎是亚裔 © Christer Waara/CBC

星期一，加拿大广播公司记者在史迪威斯顿渔人码头见到大量聚集在码头的当地人和游客，大人拿着手机忙着拍照、小孩子在岸边探头寻炒水中的海狮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从CBC记者拍下的照片来看，这些聚集在渔人码头上的绝大部分人是亚裔面孔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

史迪威斯顿渔人码头管理局的负责人Bob Baziuk非常担心会发生更严重的安全问题。他说星期日傍晚的情况就很可怕，有上百人聚集在渔人码头，有游客也有本地居民；有的家长竟然抱起小孩探着身子看水中的海狮，有的人还拿食物喂海狮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们警告说，被海狮咬到轻则伤口严重感染、重则不得不截肢、甚至会死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada