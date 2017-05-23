英国曼彻斯特恐袭至少22人死亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美联社报道说，美国歌星Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会受到恐怖袭击，至少22人死亡、1百多人受伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

炸弹爆炸发生在星期一晚上10点半左右，当时Ariana Grande的演唱会已经进入尾声。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爆炸发生后大量警察和急救车赶赴现场，现场至少有4百名警察。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼彻斯特地区警长Ian Hopkins在回答记者问题 © Peter Byrne/PA via AP

大部分在场观看这次演唱会的是青少年。演唱会遭到炸弹袭击的消息传出后，许多青少年的父母们在彻夜寻找自己的孩子。社交网站Facebook和Twitter上一下子出现许多寻人启事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在公共交通系统停驶后，出租汽车司机为离开音乐会现场的人们提供免费出租车服务；不少附近居民打开家门为那些受到惊吓的青年人提供暂时的休息之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国警方认为是自杀炸弹袭击者制造了这次曼彻斯特恐怖袭击事件，警方正在追查该自杀炸弹袭击者是否有同伙，已经逮捕了一名男子。不过警方没有提供引爆炸弹自杀身亡的恐怖袭击嫌疑人和被逮捕男子的身份，只是说目前仍然处于搜集证据和线索的阶段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with AP、 CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada