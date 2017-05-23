英国恐袭，加拿大政府作出反应

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加拿大总理特鲁多和公共安全部长古戴尔对英国曼彻斯特发生的恐袭事件表示震惊和关注。

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星期一（5月22日）晚，在英国曼彻斯特举行的美国歌星 Ariana Grande的演唱会上发生爆炸，警方说目前至少有22人死亡，50多人受伤。

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爆炸发生后，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）发推特说，加拿大人对今晚曼彻斯特发生的可怕袭击事件感到震惊。

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加拿大公共安全部长拉尔夫·古戴尔（Ralph Goodale）发推特说，对英国遭受的野蛮袭击深切关注，为受害者及家属进行祈祷，所有加拿大人与英国人坚定不移地站在一起。

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© Dave Thompson/Getty Images

与此同时，加拿大政府对在英国的加拿大人发出告诫，应避免去曼彻斯特受到爆炸影响的地区。

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如果需要紧急援助，加拿大人可与加拿大全球事务部（Global Affairs ）进行联系:

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免费电话：00-800-2326-6831 或 sos@international.gc.ca

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(RCI with CBC)

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