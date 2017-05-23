Photo Credit: Nathan Denette/CP

由有色少数族裔领导政党甚至国家，加拿大人准备好了吗？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 23 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

继华裔议员庄文浩加入保守党领袖竞选之后，锡克族安省议员贾格米特.辛格上个星期宣布加入新民主党领袖竞选。保守党领袖选举几天后就会见分晓，现在基本上可以肯定庄文浩不会胜出。而辛格会走得更远吗？更重要的是，加拿大人是否已经准备好，愿意让一个有色少数族裔来领导主要联邦政党之一，甚而领导自己的国家呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格在宣布参选的集会上说，我们需要建设一个包容的加拿大，一个所有人都能实现梦想的加拿大。 他表示，他当初学法律和后来进入政界都是为了这个目标，现在，也正是为了这个目标，他希望成为新民主党的领导人，并希望有有一天能够成为加拿大总理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格曾作为业余选手多次参加巴西柔术和综合格斗比赛。(Adam Litovitz/CBC)

幼年曾因自己的族裔和肤色受欺凌

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大的有色少数族裔中，锡克族因其男性的包头和大胡子，以及佩刀不离身的独特传统，是最显眼的群体之一。在种族歧视没有经过“政治正确”过滤的环境里，例如中学生圈子，他们也最可能引来霸凌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格的少年时代在安省温莎市度过。多年后他回忆说，在温莎那个地方，别人要是不喜欢你，表现方式就是上来揍你。他走在路上，会有人来推搡他，叫他“恐怖分子”，很快就演变成一场街头斗殴。辛格那时经常打架，在学校里打，在街上打，后来学了巴西柔术，又去赛场上打。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格从法学院毕业后当了辩护律师。但是在一些警察眼里，他的包头和肤色让他更像个嫌疑人。开车时被无端拦下，不是因为他酒后驾驶，而是因为他“有色驾驶”。成年人世界里的歧视不能再用拳头解决。他只能用其他的办法来消除人们对他的成见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格在这方面很努力，也相当成功。《多伦多星报》说，他在安省议会是最有人气的新民主党议员之一。这次竞选联邦新民主党领袖，他也得到了已故领袖雷顿的旧部的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格去年曾参加CBC人物访谈节目《Sleepover》，应记者要求录了一段视频，展示锡克男子平日藏在包头下的长发和复杂的缠头过程：
.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是加拿大人准备好接受一个有色少数族裔了吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC议会事务记者Aaron Wherry说，别看现在加拿大众议院里有高达14%的议员属于有色少数族裔，但他们几乎清一色来自移民聚居的选区。在全国超过一半的选区里，三大政党没有一个候选人是有色少数族裔。这说明各党的领袖和竞选团队心里很明白，知道把本党的有色少数族裔候选人放在哪里才会顶用。也说明加拿大政坛的族裔多元化是有水分的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去的民调显示，选民投票首先投政党。一般情况下，一个政党的支持者不会因为这个党的领袖包头蓄须转投其他党。但是宗教仍然是一个重要因素。今年年初的一项安格斯民调显示，只有38%的加拿大人对锡克教持“正面看法”。认为应该尊重锡克族男子佩刀习俗的人只有33%。不过，大部分加拿大人（77%）不在意包头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格鲜艳的包头是安省政坛一景。(Adam Litovitz/CBC)

安格斯雷德民调公司的沙齐.科尔说，辛格将不得不一遍又一遍地解释，为什么佩刀对他如此重要。几乎可以肯定，社交媒体上和报道评论区将出现大量种族主义评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同为第二代锡克裔移民的蒂姆.乌帕尔几年前曾在Facebook上讲过一件事。他有一天晚上和妻儿去打网球，一个正要离开的女士看见他们，毫不掩饰自己的厌恶。她问旁人：“这些人是会员吗？……他们为什么不能白天来？他们又没工作。”当时他在哈珀内阁中担任多元文化国务部长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛格宣布参加新民主党领袖竞选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党和新民主党领袖竞选：为何老将皆袖手？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自患者的种族歧视

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

（RCI with CBC and Toronto star）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会两对父子溺亡：曼省北部皮划艇出游变惨剧社会又有一名因司法拖延而逃脱控罪的被告将被加拿大递解出境政治由有色少数族裔领导政党甚至国家，加拿大人准备好了吗？体育、国际加拿大阿尔伯塔省10人小村将迎来中国国家体操队一些加拿大人监控边界防止越境偷渡者体育、社会从荷兰到加拿大的 140 辆自行车国际、政治英国恐袭，加拿大政府作出反应动物世界海狮把小女孩叼下水的码头成著名景点国际英国曼彻斯特恐袭至少22人死亡体育加拿大三小伙在杭州推广冰球

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志