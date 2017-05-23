由有色少数族裔领导政党甚至国家，加拿大人准备好了吗？

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继华裔议员庄文浩加入保守党领袖竞选之后，锡克族安省议员贾格米特.辛格上个星期宣布加入新民主党领袖竞选。保守党领袖选举几天后就会见分晓，现在基本上可以肯定庄文浩不会胜出。而辛格会走得更远吗？更重要的是，加拿大人是否已经准备好，愿意让一个有色少数族裔来领导主要联邦政党之一，甚而领导自己的国家呢？

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辛格在宣布参选的集会上说，我们需要建设一个包容的加拿大，一个所有人都能实现梦想的加拿大。 他表示，他当初学法律和后来进入政界都是为了这个目标，现在，也正是为了这个目标，他希望成为新民主党的领导人，并希望有有一天能够成为加拿大总理。

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幼年曾因自己的族裔和肤色受欺凌

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在加拿大的有色少数族裔中，锡克族因其男性的包头和大胡子，以及佩刀不离身的独特传统，是最显眼的群体之一。在种族歧视没有经过“政治正确”过滤的环境里，例如中学生圈子，他们也最可能引来霸凌。

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辛格的少年时代在安省温莎市度过。多年后他回忆说，在温莎那个地方，别人要是不喜欢你，表现方式就是上来揍你。他走在路上，会有人来推搡他，叫他“恐怖分子”，很快就演变成一场街头斗殴。辛格那时经常打架，在学校里打，在街上打，后来学了巴西柔术，又去赛场上打。

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辛格从法学院毕业后当了辩护律师。但是在一些警察眼里，他的包头和肤色让他更像个嫌疑人。开车时被无端拦下，不是因为他酒后驾驶，而是因为他“有色驾驶”。成年人世界里的歧视不能再用拳头解决。他只能用其他的办法来消除人们对他的成见。

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辛格在这方面很努力，也相当成功。《多伦多星报》说，他在安省议会是最有人气的新民主党议员之一。这次竞选联邦新民主党领袖，他也得到了已故领袖雷顿的旧部的支持。

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辛格去年曾参加CBC人物访谈节目《Sleepover》，应记者要求录了一段视频，展示锡克男子平日藏在包头下的长发和复杂的缠头过程：

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但是加拿大人准备好接受一个有色少数族裔了吗？

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CBC议会事务记者Aaron Wherry说，别看现在加拿大众议院里有高达14%的议员属于有色少数族裔，但他们几乎清一色来自移民聚居的选区。在全国超过一半的选区里，三大政党没有一个候选人是有色少数族裔。这说明各党的领袖和竞选团队心里很明白，知道把本党的有色少数族裔候选人放在哪里才会顶用。也说明加拿大政坛的族裔多元化是有水分的。

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过去的民调显示，选民投票首先投政党。一般情况下，一个政党的支持者不会因为这个党的领袖包头蓄须转投其他党。但是宗教仍然是一个重要因素。今年年初的一项安格斯民调显示，只有38%的加拿大人对锡克教持“正面看法”。认为应该尊重锡克族男子佩刀习俗的人只有33%。不过，大部分加拿大人（77%）不在意包头。

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安格斯雷德民调公司的沙齐.科尔说，辛格将不得不一遍又一遍地解释，为什么佩刀对他如此重要。几乎可以肯定，社交媒体上和报道评论区将出现大量种族主义评论。

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同为第二代锡克裔移民的蒂姆.乌帕尔几年前曾在Facebook上讲过一件事。他有一天晚上和妻儿去打网球，一个正要离开的女士看见他们，毫不掩饰自己的厌恶。她问旁人：“这些人是会员吗？……他们为什么不能白天来？他们又没工作。”当时他在哈珀内阁中担任多元文化国务部长。

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