又有一名因司法拖延而逃脱控罪的被告将被加拿大递解出境

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2013年1月，在魁省蒙特利尔市发生了一起凶杀案，死者身上有34处刀伤。被指控谋杀罪名的凶嫌阮文山（Van Son Nguyen）是持旅游签证入境的英国公民。上个星期，他的律师以“乔丹判决”为依据，为他争取到案件中止审理。Radio-Canada报道说，他将在今后几天内被递解出境。

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阮文山是加拿大全国第五个因“乔丹判决”摆脱控罪的凶杀案被告。加拿大最高法院去年7月在裁决BC省乔丹贩毒案时规定了下级法院审理刑事案的期限。此前被指控杀妻的斯里兰卡移民塔纳巴拉辛格姆也将被递解出境。

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魁省司法部长敦促联邦政府尽快任命魁省高院法官，认为恶性罪案被告逃脱指控将使越来越多的加拿大人对司法制度失去信心。

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阮文山没有对驱逐令提出上诉，因此对他的驱逐将进展很快。他本人表示愿意尽快离开。52岁的阮文山在案发时受雇于死者，为他种植大麻。

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（RCI avec Radio-Canada）

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