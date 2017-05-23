两对父子溺亡：曼省北部皮划艇出游变惨剧

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曼尼托巴省北部小城Thompson的两对父子星期一（5月22日）结伴划皮划艇出游，不幸溺亡。他们是33岁的康诺.塞克斯和6岁的儿子里安，44岁的谢恩.克里普斯和14岁的儿子迪兰。

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据CBC报道，塞克斯和克里普斯是好朋友。这是他们今年开春后第一次下水。他们星期一上午带着两个孩子出发，计划在中午时分回来，但是家人一直等到晚上都不见他们的踪影。警方接到报案后出动了船只和水上飞机，很快发现翻了的皮划艇和四具尸体。

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船翻时他们已经离河岸有一段距离，尽管现在已是五月下旬，但是冰雪刚刚融化的河水温度不过3到4摄氏度。市政府在维多利亚日长周末刚刚开放水面。

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汤普森市离温尼伯650公里，人口只有一万多人。

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（RCI with CBC）

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