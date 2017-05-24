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未来的办公室: 没有自己的固定地方了

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 24 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这些年来，办公场所的设计在不断变化，人们的工作方式也在改变。

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无论是大公司还是小公司，封闭的办公室正在消失，而“格子工作间”也越来越少，最新设计的办公场所，不仅联通、开阔，而且可能雇员连自己固定的办公桌也没有了，每天来上班的时候，并不确定自己会坐在哪里。

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这正是德勤公司 （Deloitte）在多伦多新总部的格局。

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按工作类型分工作站

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走进德勤公司的新办公大楼，设计和色彩都显得既时尚又现代。

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石灰绿的玻璃楼梯，有六层楼高的一个中庭，大量的自然采光 …，餐厅是由设计师设计的，还配有一家星巴克咖啡。

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加拿大广播公司的 Dianne Buckner 采访了德勤的合伙人雷恩·布伦（Ryan Brain），他亲自参与了公司办公空间的设计转型。

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雷恩解释说，德勤在多伦多的办公大楼总共有约 4500 名员工，员工们的工作不同，需求也不同，公司以此分类，根据工作的类型，在大楼的每一层都设立了18种不同类型的 “工作站”。

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他说，我们相信，现在这个时代，人们的工作方式不同，团队不同，合作方式也不同。

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办公室在背包里

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Deloitte consultant Kathy Woods © Deloitte

凯西·伍兹（Kathy Woods）是德勤的一位顾问，她表示，员工们对新环境的适应其实比预期得容易。

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一年前，凯西·伍兹还有一个自己的办公室，在楼里的拐角处，又大又漂亮。

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现在，凯西举起自己的背包，笑着说，这就是我现在的办公室。背包里装有电脑、充电器、眼镜，还有一天里可能需要的东西。

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每天早上，凯西背着背包来上班，然后寻找一个合适的地方办公。

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当然，尽管德勤的员工天天都得 “打游击”，但每个人都有一个储物柜，不需要把所有的东西带来带去。

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新时代的需求变了

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德勤合伙人雷恩·布伦表示，人们在寻找新式的工作环境，新的工作方式，人们在寻找灵活性，寻找更多的选择。

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他说，有很多研究表明，如果公司为雇员、为团队提供灵活性，就能提高生产力。

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新型工作环境吸引年轻人

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不仅是德勤一个公司，加拿大的许多公司都明白，现在确实已经到了必须改变陈旧办公布局的时候了，封闭办公室、工作隔间、会议室都成了老旧的象征。

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在工作空间的设计上，高科技公司一直走在前列，高科技公司经常故意把砖墙或石墙“裸露”出来，公共角落配上沙发，还有乒乓球台等供员工随时放松的设施，甚至有些大公司里，还能看到一段有涂鸦的走廊 … 。

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越来越多的传统企业意识到，公司环境的设计也体现了公司的价值观，工作环境是吸引和留住员工的工具。

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在瑞尔森大学室内设计学院 （Ryerson University’s School of Interior Design）任教的办公设计师安妮克·米切尔（Annick Mitchell）表示，所有的年轻人都想去注重创新的公司工作，而一个公司是否在创新上走在前面，往往能从其工作场所的设计上看出来。

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员工在办公室停留时间较长

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公司注重生产力，注重员工的效率。

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有研究表明，工作环境越舒服，采光和设施越好，员工在办公室停留的时间就越长。

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当然，德勤公司不给员工确定具体工作位置确实是属于非常前卫，雷恩·布伦承认，这样做是非常大的一个变化，有些人习惯地很快，但也有些人采取提前“占地”的做法，在自己喜欢的地方放上件外套什么的，引起了别人的抱怨。

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（RCI with Dianne Buckner/CBC）

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