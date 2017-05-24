一些示威者呛声加拿大的多元文化政策

一些示威者呛声加拿大的多元文化政策
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不管政治正确：一些加拿大人释放反移民情绪

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 24 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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随着加拿大接收的叙利亚难民增多和非法越境偷渡进入加拿大的难民申请者数量猛增，加拿大社会对难民和穆斯林移民的负面情绪也在增长。

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中学门口的示威

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加拿大广播公司记者斯诺登Wallis Snowdon 和韩卡尔 Andrea Huncar  报道说，阿尔伯塔省红鹿市林赛苏泊尔综合中学的校园门外星期二发生了民众示威，有四十多名示威者参加，他们抗议校方在处罚打架的学生时偏袒叙利亚移民的子女。

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加尔维是世界反伊斯兰联盟组织的成员
加尔维是世界反伊斯兰联盟组织的成员 © CBC

示威者说，上个星期林赛苏泊尔中学发生两起学生打群架事件，校方虽然对所有卷入打群架事件的学生都进行了纪律处罚，但对参加打群架的来自叙利亚移民家庭的学生却采取了宽容的态度。

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参加在林赛苏泊尔中学门外示威活动的男子加尔维是世界反伊斯兰联盟组织Worldwide Coalition Against Islam （WCAI）的成员，他说这次示威的目的是保护校园里的加拿大文化。

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不能反客为主

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加尔维说，加拿大的传统价值观、加拿大人的传统文化、甚至加拿大这个国家都被一些新移民给搞歪了；一些新移民带来的文化是与加拿大主流社会尊崇自由和公民权利的价值观和传统文化相冲突的；如果加拿大民众不站出来保护自己的权益，长此以往加拿大就会国将不国了。

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加尔维补充说，他们欢迎外国移民来加拿大落户，但这些新移民必须接受加拿大的价值观、融入加拿大社会，而不能是要求加拿大主流社会接受新移民的文化。

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皇家骑警来到示威现场维持秩序
皇家骑警来到示威现场维持秩序 © CBC

加拿大联邦警察派遣了一些警员在林赛苏泊尔中学外面维持秩序。不过这次示威没有过激行为发生。

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校方的说法

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林赛苏泊尔中学校方上星期五曾经就两起打群架事件发表声明说，所有参加打群架的8名学生都受到了暂时停课的纪律处分，并否认社交网站上流传的校方对叙利亚移民学生从轻处罚的传言。

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11年级高中生高尔Thomas Gower拿着一个标语牌站在校园门口，标语牌上写着“不要仇恨、不要害怕、欢迎难民”。

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11年纪学生高尔对示威不感冒
11年纪学生高尔对示威不感冒 © CBC

一些学生质疑示威者

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高尔在接受记者采访时认为反移民反难民的示威没有必要，反倒让人觉得在学校里缺乏安全感；社交网站上的不实信息实在是误导民众；人们应该多一点同情心、对难民多一点欢迎态度。

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另一位11年级学生尤塞拉Ursella Khan是位穆斯林，她对校园门口的示威者说，新移民确实需要更好的融入加拿大社会，但加拿大民众也应该努力了解叙利亚难民，他们是逃避国内战火和迫害的老百姓、是需要帮助的弱势群体。

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11年级学生尤塞拉呼吁示威者不要仇恨穆斯林
11年级学生尤塞拉呼吁示威者不要仇恨穆斯林 © Andrea Huncar/CBC

一些示威者向尤塞拉提出质疑伊斯兰教的问题，并说应该把叙利亚难民送到其相邻的穆斯林国家沙特阿拉伯。

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林赛苏泊尔中学校长罗尔Dan Lower就星期二的示威给学生家长写信说，不少难民和移民家庭的子女说他们害怕来学校上学，这让他感到很郁闷。他要告诉学生家长的是，不用担心示威会影响学生在学校的安全，务必要把孩子送到学校来继续上学，不要被那些不顾事实给学校抹黑的人干扰正常的学校生活。

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社交媒体

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星期二林赛苏泊尔学区管理委员会负责人亨利Stu Henry向示威者发表讲话说，学校对所有学生的安全都负有同样的责任，社交媒体上流传的校方以不同方式对待不同学生的说法不是事实，校方对所有参与打架的学生都给予了停课5天的处罚。

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一个名为Never Again Canada的组织在Facebook上贴出林赛苏泊尔中学学生打架的视频，并留言说叙利亚学生在校园里拿着小鞭子乱抽人，却由于是穆斯林、其行为没有违反伊斯兰教义而没有受到处罚。

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文章分类: 移民与难民

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