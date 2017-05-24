比特币价值突破2千美元

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数字技术时代的虚拟金融产品比特币的价值一年之内从不到5百美元蹿升到超过2千美元。

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据加拿大广播公司记者Solomon Israel的报道，星期二下午1枚比特币虚拟货币的售价达到2262美元，或者是3057加元；比特币的价值在过去的一年时间里猛升了400%。

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比特币已经成为有效的货币交换手段 © Bogdan Cristel/Reuters

不过这还不是比特币最辉煌耀眼的蹿升幅度。在2013年10月2日到11月29日这不到两个月的时间里，比特币的价值从116.89美元猛升到1108.80美元。

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但那次辉煌之后随之而来的是比特币价值的猛跌。

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专家们指出，比特币价值猛升猛降已经不是新鲜事，新鲜的是一些大金融机构也开始直接参与比特币的交易。

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不过，比特币也已成为犯罪集团喜欢的交易和洗钱工具。

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