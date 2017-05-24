在温哥华和多伦多普通打工者已经买不起住房

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房贷供款增10%会让75%的房奴受不了

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 24 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大中央银行行长波罗茨多次警告说，加拿大人的负债水平过高，告诫加拿大人要小心利率上涨会给他们带来的经济压力。

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加拿大宏利银行Manulife Bank的调查显示，如果利率上升导致房贷供款增加10%，则差不多四分之三的加拿大贷款购房者会负担不起每月的房贷供款。

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据加拿大广播公司的报道，宏利银行今年2月份进行的这次网上调查的对象是年龄20岁到69岁之间的2098名贷款购房者。

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虽然这样的网上调查由于不是随机抽选调查对象，所以在可靠性方面打了折扣，但仍然不失为一个有价值的参考。

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35岁以下年轻一代房奴承受利率上升的能力最差
35岁以下年轻一代房奴承受利率上升的能力最差 © Damir Khabirov/Shutterstock

除了72%的房奴应付不了房贷供款增加10%（换句话说是银行房贷利率上升1%）的压力之外，宏利银行的调查还发现有四分之一的加拿大房奴在过去一年中出现过没钱付账的情况；有五分之一的房奴在银行里没有应急存款，只有一半的房奴在银行有存款、但不超过5千加元；20岁到35岁的千禧年一代如果家中提供主要收入的人失业，则他们在三个月之内就会出现付不起房贷的问题；千禧年一代人购房时有差不多一半的人要靠父母和亲友的帮助才能拿得出购房首付，相比之下他们的父辈只有不到三分之一的人需要家里人帮助以交付购房首付。

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