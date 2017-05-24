事先想好应急方案：恐袭频发，注意安全

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你也许不会去听少女们追捧的艾莉安娜.格兰德（曼彻斯特恐袭当晚开演唱会的美国歌手）唱歌，但谁也免不了会身处人潮汹涌的公共场所。加拿大危机处理顾问丹尼尔.丹克兹（Daniel Dancause）建议说，如果去这样的地方，最好事先想好自己的“应急方案”。

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他在接受Radio-Canada采访时举例说，去到人多的公共场所，你首先要知道发生紧急情况的时候往哪个方向跑。在举行大型演唱会的体育场，通常主办方在介绍歌手之前就会介绍紧急出口。这是非常重要的信息，不要左耳进右耳出。在没人告诉你的地方，例如著名景点，轮渡，游乐场或音乐节，也要自己心里有数。

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认清第一出口和第二出口

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丹克兹说，每次进到一个你不熟悉的地方，首先要认清第一出口和第二出口。第一出口就是你进来的入口和通道，也是一般人在出现突发状况时首先涌过去的地方。但是丹克兹建议选择第二出口，并且事先和同去的人说好，如果失散选在那里会合。

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© Chris J Ratcliffe/Getty Images for the London Symphony Orchestra

另外，随身携带可以用来证实或识别身份的证件。

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当然，在这些场所保障安全首先是警方和活动主办方的责任。但是丹克兹说，此前的柏林卡车撞人和刚刚发生的曼彻斯特炸弹袭击，都是容易操作但很难预防的袭击方式。袭击者独自行动，不容易被察觉。

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丹克兹的本行是制定保安措施和紧急措施。但是他说， 这些措施是很昂贵的。另外，在加拿大这样一个相对平静的国家，公众是不是能接受把音乐会或体育赛事的安检提高到机场级别呢？

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法国的音乐厅安检为全欧最严

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2015年11月13日，法国巴黎发生连环袭击，129人丧生。自那以后，法国大幅度提高了大型场馆的保安级别。《费加罗报》在曼彻斯特恐袭发生后报道说，一个恐怖分子今天要在巴黎发动类似的袭击要困难得多。

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首先，他必须要穿过一片被警犬和巡逻人员监视的“无人区”，然后要经过三道检查：金属探测器，开包检查和贴身检查腋下及腰部。观众因此被要求提前半小时到45分钟到达。在场馆内部不仅有警察和保安，还有许多分散在阶梯座位和池座各处的便衣。这些人很好认，因为他们从来不关心台上在演什么，两眼只盯着观众，尤其是那些起身去卫生间或买饮料的人。

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工作人员同样受到严密监视。主办演出的公司需开列一份详细的技术员和舞台工作人员的名单。演出结束后，通向地铁和停车场的通道有警察、保安和警犬把守。

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主办方花在保安上的经费是一笔中小型演出公司难以负担的巨款，需要政府的帮助。法国文化部为此去年和今年各拨出7百万欧元的“紧急措施基金”。

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丹克兹；公众和社会面对恐袭威胁越来越强韧

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夏天到了。在加拿大，这是一年中短暂的户外活动黄金时期。今年又适逢加拿大建国150周年和蒙特利尔建市375周年。当克斯说，恐怖分子的目的是制造恐慌，而我们要继续按正常的方式生活下去。

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人的适应力比我们想象的更强大。夹在以巴冲突的炮火之间的加沙孩子还是会踢球、嬉戏，阿勒颇的废墟里一样有男欢女爱。我们可能有一天也会习惯恐怖袭击的威胁。丹克兹说，公众和社会正在变得越来越强韧。

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（RCI avec Radio-Canada et Le Figaro）

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