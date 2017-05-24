Photo Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

事先想好应急方案：恐袭频发，注意安全

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 24 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

你也许不会去听少女们追捧的艾莉安娜.格兰德（曼彻斯特恐袭当晚开演唱会的美国歌手）唱歌，但谁也免不了会身处人潮汹涌的公共场所。加拿大危机处理顾问丹尼尔.丹克兹（Daniel Dancause）建议说，如果去这样的地方，最好事先想好自己的“应急方案”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在接受Radio-Canada采访时举例说，去到人多的公共场所，你首先要知道发生紧急情况的时候往哪个方向跑。在举行大型演唱会的体育场，通常主办方在介绍歌手之前就会介绍紧急出口。这是非常重要的信息，不要左耳进右耳出。在没人告诉你的地方，例如著名景点，轮渡，游乐场或音乐节，也要自己心里有数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

认清第一出口和第二出口

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹克兹说，每次进到一个你不熟悉的地方，首先要认清第一出口和第二出口。第一出口就是你进来的入口和通道，也是一般人在出现突发状况时首先涌过去的地方。但是丹克兹建议选择第二出口，并且事先和同去的人说好，如果失散选在那里会合。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Chris J Ratcliffe/Getty Images for the London Symphony Orchestra

另外，随身携带可以用来证实或识别身份的证件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，在这些场所保障安全首先是警方和活动主办方的责任。但是丹克兹说，此前的柏林卡车撞人和刚刚发生的曼彻斯特炸弹袭击，都是容易操作但很难预防的袭击方式。袭击者独自行动，不容易被察觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹克兹的本行是制定保安措施和紧急措施。但是他说， 这些措施是很昂贵的。另外，在加拿大这样一个相对平静的国家，公众是不是能接受把音乐会或体育赛事的安检提高到机场级别呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法国的音乐厅安检为全欧最严

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年11月13日，法国巴黎发生连环袭击，129人丧生。自那以后，法国大幅度提高了大型场馆的保安级别。《费加罗报》在曼彻斯特恐袭发生后报道说，一个恐怖分子今天要在巴黎发动类似的袭击要困难得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Marion Ruszniewski/AFP/Getty Images)

首先，他必须要穿过一片被警犬和巡逻人员监视的“无人区”，然后要经过三道检查：金属探测器，开包检查和贴身检查腋下及腰部。观众因此被要求提前半小时到45分钟到达。在场馆内部不仅有警察和保安，还有许多分散在阶梯座位和池座各处的便衣。这些人很好认，因为他们从来不关心台上在演什么，两眼只盯着观众，尤其是那些起身去卫生间或买饮料的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工作人员同样受到严密监视。主办演出的公司需开列一份详细的技术员和舞台工作人员的名单。演出结束后，通向地铁和停车场的通道有警察、保安和警犬把守。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主办方花在保安上的经费是一笔中小型演出公司难以负担的巨款，需要政府的帮助。法国文化部为此去年和今年各拨出7百万欧元的“紧急措施基金”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Carsten Koall/Getty Images)

丹克兹；公众和社会面对恐袭威胁越来越强韧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏天到了。在加拿大，这是一年中短暂的户外活动黄金时期。今年又适逢加拿大建国150周年和蒙特利尔建市375周年。当克斯说，恐怖分子的目的是制造恐慌，而我们要继续按正常的方式生活下去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人的适应力比我们想象的更强大。夹在以巴冲突的炮火之间的加沙孩子还是会踢球、嬉戏，阿勒颇的废墟里一样有男欢女爱。我们可能有一天也会习惯恐怖袭击的威胁。丹克兹说，公众和社会正在变得越来越强韧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada et Le Figaro）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会事先想好应急方案：恐袭频发，注意安全社会未来的办公室: 没有自己的固定地方了移民与难民不管政治正确：一些加拿大人释放反移民情绪经济加拿大央行维持基准利率 0.5% 不变经济蒙特利尔银行第二季度利润大升 28%国际比特币价值突破2千美元经济房贷供款增10%会让75%的房奴受不了社会两对父子溺亡：曼省北部皮划艇出游变惨剧社会又有一名因司法拖延而逃脱控罪的被告将被加拿大递解出境政治由有色少数族裔领导政党甚至国家，加拿大人准备好了吗？

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志