请鹰赶鸟：魁省三河市露天剧场为驱赶鸟类“聘用”栗翅鹰

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每到夏天，魁北克省三河市的Cogego露天剧场总是演出不断。但在舞台上方筑了巢的鸟儿们也不愿意放弃这块地盘。它们总是在椅子上、甚至在演员和观众的头顶上拉屎。今年剧场方面仿照嘎纳国际电影节的做法，请来一只名叫诺阿栗翅鹰赶鸟。

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栗翅鹰也叫哈里斯鹰，它是小鸟的天敌，体重可达一公斤，而且叫声刺耳，做“巡警”再合适不过。负责驯养诺阿的布里吉特.普罗沃说，它的出现会让鸟儿们感到此地不宜久留。因为是第一次实验，现在还不知道诺阿需要每星期来上几次班才能达到这个效果。

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剧场目前和诺阿的主人—一家专门的公司 – 暂时商定每星期一到两次，每次4小时。诺阿的工资相当高，为每小时80加元。如果按每周两次计算的话，这一个夏天剧场要花1万加元。

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虽然昂贵，但是栗翅鹰对鸟儿的震慑作用无人能及。嘎纳国际电影节主办方每年五月都要请四只鹰来赶鸟。它们和明星们几乎同时到达，被奉为上宾。

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（RCI avec Radio-Canada）

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