美国葛莱公司召回儿童汽车安全座椅

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美国Graco公司的加拿大分公司发布通告，召回1393张“My Ride 65”型儿童汽车安全座椅。这些座椅的系带的固定作用没有达到加拿大的安全规定。

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CBC报道说，被召回座椅的生产日期在2014年5月14日到7月30日之间，型号为1910553，1910552和1910395，并且有“2014/06”这个系带标签代码（webbing tag code）。

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这些数字位于系带末端背后的一个白色标签上或是座椅下面。在Graco加拿大分公司的网站上可以找到详细的说明。该公司表示将向用户提供免费零件安装新的系带固定。在收到零件以前用户可以继续使用座椅。

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用户可以上网和该公司联络或拨打1-800-345-4109。

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（RCI with CBC）

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