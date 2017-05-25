魁省洪灾区的一些被淹房屋将不得重建

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在魁北克省与渥太华市隔河相望的加蒂诺（Gatineau）市，洪水灾区的一些房主将不能重建自己的房子。

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加蒂诺市在本周举行的一个会议上宣布了帮助灾区居民拆除和修复房子的措施，包括取消一定行政费用，加快居民申请重建和翻修许可证的流程。

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但是，根据省的立法规定，加蒂诺位于一些易发洪水区的房子，将不能重建，必须拆除。

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加拿大广播公司报道说，这次加蒂诺市总共有 1800 多所房屋被淹，其中约 75% 地处发水风险高的低洼地区。

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若房子被省检查员鉴定为不能重建，房主可从省政府最多获得 25万加元的补偿金，可到其他地方买房或建房。

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对那些进了水但尚能居住的房子，政府要求房主除修复外，还必须加强房子抵御洪水的 “功能”。

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（RCI with CBC）

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