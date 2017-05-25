加拿大人手里有太多的积分奖励点数没有使用

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加拿大人有160亿加元的积分奖励未用

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 25 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大人差不多都参加了这样或那样的有奖积分项目，但不少加拿大人似乎是只攒而不用。

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，市场调查公司Bond Brand Loyalty发布的最新研究报告显示，加拿大消费者手里有价值160亿加元的积分奖励点数没有被使用，平均每个积攒奖励积分点数的人手里有价值629加元的未用点数。

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Bond Brand Loyalty对9299位加拿大人做的网上调查显示，他们中有55%的人不知道自己手里攒了多少积分奖励点数，有41%的人不知道他们积攒的点数换成加元是多少钱，他们中每四个人就有一个人从来没有使用过他们积攒的点数。

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麦当劳的咖啡积分项目因为简单容易而很受欢迎
麦当劳的咖啡积分项目因为简单容易而很受欢迎 © CBC

上述调查还发现，消费者对他们使用的信用卡或现金卡得到的积分奖励满意程度最高，其次是加油站、药店的积分奖励计划，麦当劳的咖啡积分计划也很受欢迎。而Air Miles和 Aeroplan这样的积分换机票的项目给消费者的满意度最低。

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市场专家们指出，Air Miles项目不久前改变规则的决定让消费者们非常反感，虽然最后Air Miles不得不撤销了其改变规则的决定，但其名声已经大受损害。

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