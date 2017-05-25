被丈夫打瞎双眼的女性从UBC法学院毕业

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据加拿大广播公司记者Max Haberstroh的报道，双眼失明的Rumana Monzur 被人引领走上不列颠哥伦比亚大学UBC法学院毕业典礼颁发学位证书的讲台，领取她的毕业证书，受到全场1千多人的热烈鼓掌，其中有她11岁的女儿。

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Rumana Monzur 在毕业典礼讲话 © CBC News

Rumana Monzur 这个法学院毕业证书来之不易。她在2011年由于坚持要上大学接受高等教育而在孟加拉国被前夫暴打、鼻尖被咬掉、双眼被残忍的挖出，让她成了盲人。

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但38岁的Rumana Monzur 没有屈服，而是返回加拿大继续接受大学教育，并在两年后进了UBC大学法学院学习。

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读完法学院课程并拿到法学院学位对正常人都是很困难的过程，可以想象成年以后被暴打失明的人要经过多么困难的过程才能拿到法学院的学位。

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Rumana Monzur 在毕业典礼上对UBC大学在过去几年对她的帮助和指导表示了发自内心的感谢。

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