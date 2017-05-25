计票结果公布：BC谁来当政仍没定论

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省5月初的省选结果是自由党获得省议会43个议席、新民主党41席、绿党3个席位，没有政党获得过半数的44个议席。由于需要统计缺席选票和对一个新民主党只领先9票的选区重新统计票数，所以不列颠哥伦比亚省谁将出任省长留待这个星期三公布的最后计票结果来决定。

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BC省议会席位分配毫无变化、这两个多星期白等了 © CBC

仍然没有定论

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但这最后计票的结果却是“没有决定”，这让不列颠哥伦比亚省的政局再次陷入模糊不定的状态。

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据加拿大广播公司记者 Justin McElroy的报道，争议选区Courtenay-Comox在计算了缺席选票和重新计票后，省选日新民主党只领先9票的初始统计结果变成了新民主党候选人Ronna-Rae领先自由党候选人Jim Benninger 189票的最后计票结果，从而排除了争议，新民主党赢得Courtenay-Comox选区。

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虽然这一最后计票结果维持了大选日自由党获得43个议席、新民主党41议席、绿党3个议席的结果，但克拉克领导的自由党由于是已经在台上的执政党、获得议席最多、而且在全省范围内获得的选票领先占第二位的新民主党1566张选票 （这是不列颠哥伦比亚省历史上省选投票结果最接近的一次），所以克拉克可以领导少数党政府继续执政。

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接下来会发生什么

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加拿大广播公司在不列颠哥伦比亚省负责报道省议会事务的记者祖斯曼Richard Zussman的分析报道给出了3种可能。

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比较现实、也是最可能发生的情况是克拉克的自由党以少数党政府的资格继续执政，在需要通过政府预算的情况下，与绿党谈判获得支持，从而获得43票加3票的议会多数，避免出现不信任投票的情况。

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第二种选择是新民主党与绿党结成政治联盟以联合政府的形式执政，这意味着至少一位绿党议员加入省政府内阁，成为决策圈内的人物。新民主党的41个议席和绿党的3个议席加在一起是44个议会席位，刚刚比自由党多出一个议席，可以在议会投票中险胜。不过，谁又能说一票的多数不是多数呢？

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新民主党要想与绿党合作组成联合政府执政，先要把自由党少数党政府赶下台，这就要等议会信任投票的机会，第一个这样的机会是自由党政府推出省预算后的投票。根据加拿大的议会民主制度，任何与花纳税人钱有关法案的投票都属于信任投票，执政党若在信任投票中失败就只能下台。

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不列颠哥伦比亚省新民主党领袖John Horgan已经表示有信心找到在省议会得到多数议员支持的执政模式。

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BC省绿党领袖 Andrew Weaver 成造王者 © Michael Mcarthur/CBC

处于造王者地位的绿党现在是BC省自由党和新民主党争先讨好的对象。绿党领袖Andrew Weaver偏向哪一个政党，哪一个政党的领袖就能够坐上不列颠哥伦比亚省省长的宝座。Andrew Weaver希望能够在一个星期之内让BC省的政局明朗化。

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要再等一个星期

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下个星期三5月31日，克拉克要向省督汇报其是否要组成政府执政的决定。

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不过还有一种快刀斩乱麻的办法。这就是自由党政府省长克拉克立刻去找不列颠哥伦比亚省的省督，以缺乏选民授权为理由要求解散议会、重新举行省选。在这种情况下，省督可以同意克拉克的要求解散议会再次省选；也可以先给BC省新民主党一个机会让其组成少数党政府执政或者是组成联合政府执政。

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