魁北克省艺术家 Jean Paul Riopelle 的作品740万售出，加拿大第二贵画作

加拿大魁北克省已故艺术家 Jean Paul Riopelle 的画作 Vent du nord 以超过740万加元售出，大大超出之前的预估值 100-150万加元，成为到目前为止加拿大售出的第二昂贵的画作。
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2016年11月，加拿大七人画派画家Lawren Harris的 Mountain Forms 以1121万加元售出，成为加拿大拍卖价格最高的画作。
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“无尽的冒险之旅”
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在拍卖行Heffel Fine Art Auction House的拍卖目录上，Jean Paul Riopelle 的 Vent du nord 被选为封面。
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Heffel Fine Art Auction House称这幅画为人们提供了视觉上“无尽的冒险之旅”。
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高国际知名度
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Jean-Paul Riopelle 是加拿大魁北克省的一位画家和雕塑家，于1923年出生在蒙特利尔， 2002年去世， 他的艺术作品在国际范围内享有盛誉。
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(RCI with CBC)
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