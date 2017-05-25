加拿大越来越多老人选择住公寓养老

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不到 20年，多伦多的居民中，每 4人就会有 1人年龄在 65岁以上。

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而且，在安大略省，人口中 65岁以上的人现在已经第一次比 15岁以下的孩子还要多。

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加拿大广播公司的 Alexandra Sienkiewicz 报道说，针对人口的老龄化，安大略省政府推出了一个 “老年人行动计划” Action Plan for Seniors，尽量创造条件，让老年人能在自己家里住就在家里住，不要过早地进那些有护理服务的养老院或医院。

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在这种情况下，许多老人选择卖掉住宅，搬进更容易“打理”的公寓。

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“老人友好社区”

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佩内洛普（Penelope Tyndale）和朱莉（Julie Beddoes） © CBC/Petar Valkov

佩内洛普（Penelope Tyndale）和朱莉（Julie Beddoes）就是多伦多的这样两位老人，她们都是是80多岁，已经在同一个公寓楼里住了17年。

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佩内洛普说，退休后，她和丈夫原来的计划是卖掉多伦多的房子，搬到远些的地方再买个房子，但看看现在房子的价格，觉得负担不起，而且对他们来说也不实用。

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最后，她还是选择了现在住的这栋公寓楼，这栋公寓楼主要针对的是老年人客户。

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佩内洛普告诉加拿大广播公司，当初选择住进公寓，觉得是个新事物，挺有点冒险的，要是不喜欢怎么办？但现在觉得，公寓楼就像个小社区，邻居们会打招呼、聊天，所以，每次出门的时候，最好多留点时间，以便停下来跟人说话。

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而且，公寓楼往往都有电梯，还会有一些娱乐、体育设施、活动中心，而除雪、剪草、清洁、维修等都由管理公司负责，由大家分摊物业费用，对老年人来说，这样的生活方式比较省心。

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© CBC/Petar Valkov

引出的法律问题

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随着有越来多的老人住进公寓，公寓大楼也面临着一些挑战。

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梅根·麦基（Megan Mackey）是多伦多米勒·汤姆逊律师事务所（Miller Thomson LLP）的合伙人，她表示，高龄的人在公寓里，也会引出一些特殊的问题。

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她举了一个例子，有个公寓楼有个90岁的居民，他经常忘记关炉子，结果，公寓管理公司不得不把他公寓里的炉子搬走，因为这已经对大楼构成了安全问题。

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她说，公寓大楼其实是没有权力这样做的，但为了保护其他居民的安全，也只能采取这样的措施。

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提供家庭成员联系方式

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梅根·麦基接着说，有的人以为，公寓大楼也对老人有关照的责任，应该多注意他们，但公寓大楼不是有护理服务的养老院，这不在公寓大楼的职责范围。

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她建议，若有年纪相当大的人搬进来，公寓大楼应索取其家人的联系信息，如果这个人开始出现健康问题，就可以很容易地找到他们的家人。

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© CBC/Petar Valkov

老人相互帮助

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佩内洛普和朱莉表示，住在市中心的公寓楼里，离商店近，离剧院近，而且离医院近，对年纪大的人来说，离医院近就变得更加重要。

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为了相互帮助，避免问题，佩内洛普和朱莉在楼里建立了一个小组，定期组织老年住户在一起聚聚，谈谈老人特有的问题，相互交流下生活中发生的事情，讨论公寓生活中的挑战，以及了解政府又推出了哪些新的政策。

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住公寓所带来的社区感，正是这些老人最为看重的。

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（RCI with Alexandra Sienkiewicz/CBC）

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