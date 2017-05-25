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特朗普首秀北约峰会和G7峰会：特鲁多的使命和挑战

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 25 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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一位北约官员上个星期对《外交政策》杂志的记者透露，将在北约峰会上和特朗普会晤的各国领导人被告知，最好把会晤时间控制在4分钟以内，因为这位美国新总统能集中注意力的时间只有这么长。这个建议显示出北约国家对如何与特朗普打交道心里没底。一位没有透露姓名的官员说，他们的准备工作有点可笑，就好象他们要面对的是一个对北约一无所知、容易发怒和感到无聊的小孩子一样。

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北约峰会与会者合影。( EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

北约峰会星期四（5月25日）在布鲁塞尔召开，紧接着是周末的G7峰会。加拿大总理特鲁多昨晚已经抵达布鲁塞尔。CBC记者David Cochrane说，比起其他北约国家，加拿大和特朗普打交道算是经验丰富。自他上任以来，加拿大政府派往华盛顿的部长、顾问或特使可谓源源不断。总理办和美国政府高官几乎每天都有联系。

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特鲁多的桥梁使命

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北约峰会和G7峰会要讨论的话题包括防务、反恐、贸易和气候变化。但是一位加拿大官员说，特鲁多将会遇到许多向他取经的与会者。特朗普自竞选以来多次抨击北约成员国，但是和它们的领导人面对面却还是第一次。他们听到关于他的各种看法，其中一部分只是传说。

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这使特鲁多在这次北约峰会上多了一个重要任务：在北约和特朗普之间充当桥梁。华盛顿威尔森中心加拿大研究所的负责人劳拉.道森在接受CBC采访时说，在美国和欧洲之间牵线搭桥这样的事，加拿大过去也做过，但是这一次格外有必要。

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(CHRISTOPHE LICOPPE/AFP/Getty Images)

她解释说，一方面是英国脱欧公投和特朗普当选带来的巨大变化让过去的分析看上去都不大靠得住，另一方面，特鲁多在北约总部不仅已经熟门熟路，而且留下了不错的印象。因此，帮助特朗普顺利完成北约“首秀”，同时向欧洲盟国充分表达北美的立场，特鲁多是最理想的人选。

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加拿大总理面临的挑战

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特鲁多面临的挑战之一是，他和特朗普在几个主要的北约和G7议题上其实说不到一块儿，但就像两个同乡出门在外一样，他仍然有必要在北约峰会和G7峰会上为特朗普打圆场。另外，过去他在加美关系上求同存异的努力一直是在一对一的情况下进行。但是这一次是一大桌子人，旁边还有加拿大其他的贸易伙伴或军事盟友听着呢。

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卡尔顿大学的国际事务专家梅雷迪斯.里利说，G7峰会是一个加拿大和美国加强双边关系的好机会。她认为，这是特鲁多此行最重要的任务，因为加拿大和美国即将开始北美自由贸易协定（NAFTA）的重新谈判。里利曾是前总理哈珀的国际事务顾问。

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(DANNY GYS/AFP/Getty Images)

她预计，G7国家领导人会想办法帮助特朗普，让他高高兴兴地来，高高兴兴地回去。面临NAFTA谈判的加拿大应该加入这个努力。

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“帅哥总理”的真实影响力将受到检验

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过去一年多来，G7国家发生了很多变化。特鲁多第一次去日本出席G7峰会时，是七国首脑中最新当选的。一年刚过，他已经变成仅次于德国总理默克尔和日本首相安倍的老资格了。

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以惊艳为主的蜜月期已经结束了。道森认为，这次G7峰会将让世人看到，特鲁多在国际舞台上到底有没有在复杂环境中处理复杂事务的才干和魄力。

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（RCI with CBC and Foreign Policy）

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