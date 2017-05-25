加拿大议会道德规范专员：前总理办主任赖特在达菲案中行为不当，违反相关法规

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奈吉尔.赖特曾经担任加拿大前总理哈珀的办公室主任，几年前曾因自讨腰包为参议员达菲垫付9万加元的住房津贴而引起巨大争议并因此辞职。他早已从加拿大政坛淡出，达菲案也已尘埃落定。但是加拿大议会道德规范专员玛丽.道森并没有忘记他。

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道森星期四（5月25日）公布的调查报告说，赖特作为总理办公室主任向保守党有关人员施压，试图让他们从保守党经费中拿出钱来为达菲还账，后来自己给达菲钱并和后者达成还钱认错协议。这些行为是不恰当的，违反了加拿大议会法和利益冲突法。

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赖特在此事曝光后很快辞职，远走英国。他受到加拿大皇家骑警的调查，但是没有被指控，仅是作为证人在达菲案中出庭作证。此案受到全国关注，皇家骑警指控达菲受贿却没有指控赖特行贿的做法引起许多人的疑问。达菲最后被判无罪。

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道森早在2013年就开始对赖特的行为进行调查，但是后来因加拿大皇家骑警开始刑事调查而暂停，一直到达菲案判决后才重新开始进行。

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