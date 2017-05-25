明年的G7峰会将在加拿大魁省小城La Malbaie举行

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2017年的七国集团（G7）峰会将在魁北克省小城La Malbaie举行。预计加拿大总理特鲁多将在周末出席今年在意大利西西里召开的G7峰会时正式宣布这一消息。

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La Malbaie地处度假胜地沙勒瓦地区，因流过该市的河流得名，只有8000多人口。届时加拿大总理和英国、法国、德国、意大利、日本、美国的领导人将齐聚该市的黎世留庄园，它是这个地区最有名的建筑。

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黎世留庄园 © PC / JACQUES BOISSINOT

当地选区的议员卡罗丽娜.西马尔说，主办G7峰会将会带来相当可观的经济效益，也会增加外界对沙勒瓦的了解和兴趣。

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当然，近些年的大型国际会议也需要东道主在安保上投入巨大的人力物力。多伦多、渥太华和哈利法克斯等城市过去也曾主办过G7峰会。

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（RCI avec Radio-Canada）

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