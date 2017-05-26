网上约会太费时间，加拿大一女子请 ”机器人“筛选约会对象

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网上约会真是很累人，加拿大多伦多市的一位女子干脆决定请机器人来帮自己“挑选”约会对象。

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加拿大广播公司的 Ramna Shahzad 报道说，30岁的多伦多女子卡特琳娜·里亚多娃（Katerina Lyadov）在和那些 “身份不明” 的男子们进行了数星期聊天之后，觉得很累，发现自己为约会浪费了大量时间，而且还没有多少结果。

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又费时间又烦人

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里亚多娃告诉加拿大广播公司，刚开始在约会网站上和人聊天的时候，还挺新鲜的，过了一段时间就烦了，自己总是要重复同样的问题，同样的话，而且好些对话根本没意义，并不能帮你确定对方到底是个什么样的人。

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她说，我和一些女性朋友们也谈论在网上约会的事情，大家都说很耽误工夫，有的时候花了很多时间，对方又没有了下文，不回应了，让人白耽误时间。

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“约会经理”

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于是，里亚多娃决定聘请一位“约会经理”（Dating Managers），即约会信息过滤系统，依靠机器人和人工智能（AI）的帮助来进行筛选，并代替她和男子们进行对话。

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卡特琳娜·里亚多娃说，她先通过几个应用程序进行初始过滤，然后通过“约会经理”来进行下一步，用她的信息和照片来启动对话。

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她说，“约会经理”有面部识别功能，可以根据你对不同照片的喜欢程度来判断出你一般喜欢什么长相的人，“约会经理”还可以“有的放矢”地对男子们提出一系列问题，跟你的要求进行对比，之后把分析结果交给你，获得认可后，“约会经理”就来安排和上了短名单的男子进行见面。

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效果如何？

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卡特琳娜·里亚多娃承认，把自己的约会过程“外包”不是很正常的事情，但她认为这是一种社会实验，让她感兴趣，而且能帮她节省时间，她希望尝试一下这样是否能提高效率。

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那么，效果如何呢？

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她说，在3个月内，平均每周能有3-4个见面约会，她与接近30名男子有了第一次见面约会，并和其中一些人有了第二次见面。

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约会经历写成书

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© Facebook/ Dating Vandalized

卡特琳娜·里亚多娃与多伦多的作家Melissa Hughes合作，写了一本书，在书中专门记录了经过“机器人”协助的约会过程，概述了自己在约会中的真实体验。

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卡特琳娜·里亚多娃认为，随着人工智能的快速发展，用“机器人”来协助安排约会将变得越来越普遍，而且“机器人”的筛选准确度也会越来越高，帮助你更快地选对中意的人。

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这本书在本星期四 （5月25日）正式推出。

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（RCI with CBC）

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